Jennifer López habla por primera vez tras su cuarto divorcio: ‘Estar en una relación no me define’

Jennifer López afirma que no busca una nueva relación tras separarse de Ben Affleck. (Fotos: On The JLo / AFP).

Jennifer López se divorció de Ben Affeck luego de dos años de un sonado matrimonio que se concretó 20 años después de cancelar su primer compromiso en 2004. La protagonista de Selena (1997) está emocionada de estar soltera de nuevo.

JLo tiene 55 años, se casó por cuarta vez en 2022 con Ben Affleck. Anteriormente, contrajo matrimonio con Ojani Noa (1997-1998), Cris Judd (2001 a 2003) y Marc Anthony (2004-2011).

La cantante tuvo una relación con el polémico rapero Sean Diddy Combs (1999 a 2001) y estuvo comprometida con el jugador de béisbol Alex Rodríguez en 2017, pero terminaron en 2021.

¿Qué dijo Jennifer López tras su divorcio con Ben Affleck?

Jennifer López dio este miércoles sus primeras declaraciones luego de su cuarto divorcio durante una entrevista a la periodista Nikki Glaser, de Interview Magazine: “Ahora estoy emocionada cuando se me dice que simplemente voy a estar sola. Sí, no estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años, estar en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿qué carajo puedo hacer cuando soy solo yo volando por mi cuenta? ¿Y si solo soy libre?”

Jennifer López había estado comprometida con Ben Affleck a inicios de los 2000. (Foto: Instagram / @jlo / @lacarba)

“Soy capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma. Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener felicidad dentro de mí. Yo solía decir que soy una persona feliz, pero todavía estaba buscando algo para alguien más para llenar, y es como, ‘no, en realidad estoy bien’”, agregó la cantante de ‘Let’s Get Loud’.

López también reflexionó sobre la idea de tener que ser perfecta para ser amada: “Alguien que te ama de verdad te ayudará a sanar esas partes de ti mismo. Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo seguro”.

La cantante agregó que no está buscando a nadie: “Para la gente que somos románticos y nos encantan las relaciones y queremos envejecer con alguien, pensamos: ‘Tengo que tener eso para ser completo y feliz’. Y no es así... (Llegar a esto) solo me ha llevado 30 años”.

Jennifer Lopez en la premier de 'Unstoppable' en el Toronto International Film Festival 2024, en septiembre. (Foto: Getty Images via AFP) (CINDY ORD/Getty Images via AFP)

¿Cuándo se serpararon Jennifer López y Ben Affleck?

La actriz solicitó el 20 agosto el divorcio a Ben Affleck ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles (California) y pidió recuperar su nombre de Jennifer Lynn López porque no quiere llevar legalmente el apellido Affleck.

La conocida como ‘diva de El Bronx’ estableció en el documento legal la fecha de la separación de su pareja el pasado 26 de abril, poco más de una semana antes de la gala del 6 de mayo del Museo Metropolitano, a la que acudió sola, dando pie a rumores sobre su matrimonio.

Jennifer López y Ben Affleck se casaron en Las Vegas. (Foto: NEWSLETTER ONTHEJLO).

López indicó además al tribunal en su petición de divorcio que ninguno de los dos desea manutención conyugal y que la separación de bienes está por definirse.

Tras dejar el hogar de 60 millones de dólares que compartía con la neoyorquina, Affleck, de 52 años, alquiló una propiedad cerca de donde viven los tres hijos que tuvo con la actriz Jennifer Garner, desde donde siguió trabajando en sus proyectos y luego se compró una casa.