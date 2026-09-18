Hospital del CJNG: ¿Qué sabemos de los propietarios de la finca? Jalisco los investiga

El hallazgo de una finca que funcionaba como un hospital del Cartel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), en Tecalitlán, Jalisco, provocó una extensa investigación, que se prolonga hasta los propietarios del sitio, que aparentemente fue rentado a presuntos particulares.

En un operativo de personal policial y ministerial se rescataron a ocho personas que convalecían por lesiones y procesos quirúrgicos, quienes dijeron haber sido reclutados bajo engaños de ofertas de empleo con cuantiosos salarios.

También fueron detenidas seis personas que se encuentran vinculadas a proceso acusadas de desaparición y trata de personas agravada.

Así mismo, la Fiscalía de Jalisco investiga si los médicos que atendieron a los lesionados fueron forzados a dar el servicio o formaban parte del mismo grupo delincuencial, declaró el Fiscal General de la entidad, Salvador González de los Santos:

“Estamos investigando quiénes pudieran ser los médicos que en su momento atendían a estas gentes en algún otro lugar, más bien ese lugar los enviaban una vez que fueron atendidos médicamente después de tener alguna lesión”.

En ese sentido se emprendió un monitoreo para evaluar el bienestar de las brigadas de salud, y el personal adscrito a los centros de salud regionales, el titular de la Secretaría de Salud Jalisco Héctor Raúl Pérez Gómez, aseguró que no existen evidencias de que personal médico de las instituciones públicas haya sido amenazado, obligado o presionado para acudir a dicha finca o para atender a personas vinculadas con la delincuencia organizada, “no, no tuvimos noticias al respecto, nosotros sí nos dimos a la tarea de explorar un poco esa situación porque nos daba mucha preocupación que alguien de nuestro personal hubiera estado presionado en ese sentido y no, no tenemos ninguna evidencia de que personal de la salud propio de la Secretaría o de OPD Servicios de Salud Jalisco hubiera tenido algún tipo de amenaza o presión al respecto de este hallazgo que se tuvo la semana pasada”.

Agregó que se mantendrá la vigilancia y la comunicación abierta con el personal de salud para garantizar su integridad durante el ejercicio de sus labores

¿A quién pertenecía el narco hospital del CJNG?

El narcohospital operaba en plena cabecera municipal a unas cuadras de la Presidencia Municipal, no a las orillas del municipio, o en alguna zona despoblada, por lo que se indaga sobre presuntos omisiones de oficiales y personal municipal, expuso la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, “si, claro, de hecho siempre es una parte que es materia de investigación en caso de que se detectara algún tipo de conocimiento previo colusión o algo, la investigación seguiría su rumbo también contra servidores públicos”. La funcionaria explicó que los propietarios originales del inmueble fallecieron, y la propiedad recayó en sus familiares directos, a quienes se ha requerido para determinar quién tenía disponibilidad sobre la finca y esclarecer las circunstancias del caso, “los propietarios originales fallecieron, pero obviamente la finca quedó para sus familiares, entonces estamos precisamente en la gestión de lograr obtener la entrevista de los hijos de los dueños originales, pues para ver quién era el que tenía como la disponibilidad de la finca y que nos pueda explicar qué pasó”.

¿Cómo están las personas rescatadas del hospital del CJNG?

Las personas rescatadas evolucionan de manera favorable a pesar de las condiciones de sus cirugías y tratamientos médicos, a uno de ellos le incrustaron unos clavos metálicos,“hubo personas que tenían desde lesiones simples, otros que tardaban más de 15 días en sanar; es decir, es diferente la situación médica. Pero lo que sí puedo comentarles es que ninguno requirió hospitalización, que era también una parte que nos preocupaba, porque es nuestra obligación garantizar la salud de las personas. Ninguno requirió hospitalización, sus lesiones son de diferentes tipos”.

De igual forma Trujillo Cuevas agregó que los detenidos se han negado a declarar, en ejercicio de su derecho constitucional a guardar silencio desde el momento de su detención.



