Mueren amigo de Neymar y el cantante Rick: Helicóptero desapareció y fue encontrado en pedazos

Geraldo Antônio de Carvalho —popular cantante conocido artísticamente como ‘Rick’— y Bruno Avelar —empresario, además de amigo y socio en algunos proyectos del futbolista Neymar— murieron junto con otras tres personas en la caída de un helicóptero en el sur de Brasil, según informaron este martes fuentes oficiales.

Los restos del helicóptero siniestrado, un Bell 430, fueron hallados la mañana de este martes por aviones de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en una región boscosa del estado de Santa Catarina, al sur del país, tras casi 24 horas de búsqueda.

El Cuerpo de Bomberos, que llegó al lugar del accidente a comienzos de la tarde en la región montañosa de la Sierra Catarinense, confirmó que ninguno de los ocupantes del aparato sobrevivió.

Helicóptero donde murieron el cantante Rick y un amigo de Neymar fue reportado como desaparecido

La aeronave donde viajaban Rick y Bruno Avelar, que cayó a tierra por razones aún desconocidas, fue declarada como desaparecida la tarde del lunes tras despegar de Porto Belo, en el litoral de Santa Catarina, en un vuelo de 190 kilómetros con destino a São Joaquim, ciudad situada en el interior del mismo estado.

Las operaciones de búsqueda estuvieron dificultadas por las condiciones meteorológicas. La zona registraba lluvias, fuertes vientos, niebla y baja visibilidad, y el estado se encontraba bajo avisos por condiciones adversas.

La operación movilizó a unos 40 bomberos, perros de búsqueda y rescate, más de diez vehículos y drones equipados con cámaras térmicas. Los restos fueron localizados con apoyo de la aeronave Arcanjo 03 y de la Fuerza Aérea Brasileña.

Además de Rick y Avelar, en el helicóptero viajaba el productor de videos Paulo Soares y los dos miembros de la tripulación.

El helicóptero, un Bell 430 fabricado en 2001 y con matrícula PP-MGR, tenía capacidad para un piloto y hasta siete pasajeros.

Según la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), su situación era regular y su permiso de vuelo estaba vigente hasta agosto de 2027.

La aeronave pertenecía a JTA Empreendimentos e Urbanismo, que confirmó que había sido prestada para su utilización por Avelar y Rick.

El pasado 18 de agosto, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció la suspensión de vuelos panorámicos turísticos en helicóptero ofrecidos por cuatro empresas en la ciudad de Río de Janeiro, tras tres accidentes en ocho meses, incluido uno en el que murieron tres turistas colombianas.

El julio pasado, Oliver Tree murió junto al youtuber Gaspi y otras personas en un choque de helicópteros, también en Río de Janeiro.

¿Quién es Rick, el cantante muerto en accidente de helicóptero en Brasil?

Rick, de 59 años, fue una de las voces de la dupla de música sertaneja Rick & Renner, que alcanzó gran popularidad en Brasil a partir de la década de 1990 con canciones como ‘Ela é Demais’, ‘Cara de Pau’ y ‘Filha’.

El cantante llevaba décadas de carrera y había vuelto a actuar junto a Renner en una gira conmemorativa. Su última presentación se produjo dos días antes del accidente.

¿Quién era Bruno Avelar, empresario y amigo personal de Neymar que murió en accidente?

Bruno Avelar, de 41 años, era empresario y mantenía una relación cercana con Neymar y con el entorno empresarial del futbolista. También estaba vinculado a actividades y subastas benéficas del Instituto Proyecto Neymar Jr.

Tras la confirmación del deceso, el futbolista lamentó la muerte de Avelar mediante sus redes sociales.