⁠Eva María Beristain denuncia intento de detención ilegal en CDMX: ‘Inventan que vengo borracha’, SSC responde

⁠Eva María Beristain compartió un video en redes sociales para denunciar públicamente a policías de la CDMX. (Foto: IAGemini/Freepik)

Eva María Beristain denunció una presunta intimidación y de hostigamiento por elementos de la Policía de la Ciudad de México mientras circulaba por Periférico, después de acudir al foro de La Granja VIP para apoyar a su amiga Mónica Escobedo, participante del reality show.

La influencer, conocida en redes sociales como ‘Miss Tercer Mundo’, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que documentó que elementos de seguridad no le explicaron inicialmente el motivo por el que querían que se orillara.

Tras la difusión de las imágenes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que la Dirección General de Asuntos Internos ya había identificado a los policías involucrados.

¿Qué pasó con Eva María Beristain?

Eva María Beristain relató en redes sociales que fue detenida por elementos de la Policía Preventiva mientras circulaba por Periférico.

Según la influencer, los policías adoptaron una actitud intimidatoria y le pidieron que se orillara sin explicarle el motivo. Por ello, decidió grabar el momento y transmitirlo en vivo.

“Estoy grabando por mi seguridad, amigos, dicen que vengo borracha, pero vengo de La Granja VIP, ahí no te dejan tomar (...) es que ahora resulta que estás buena onda, pero hace rato estabas pesado, lo que hacen está mal”, se escucha decir a Beristain en el video que compartió.

También se escucha a uno de los policías señalar que le pidieron detenerse porque supuestamente circulaba entre dos carriles. La influencer lo tachó de mentira.

La youtuber calificó lo ocurrido como una “usurpación de funciones” y aseguró que los policías no fundamentaron la detención. También afirmó que conocía otros casos de mujeres que, según su versión, fueron hostigadas por elementos de seguridad en esa zona.

“No había flagrancia, ni sospecha, son actos de molestia y abuso de autoridad, les comenté eso y a la fuerza me quieren detener”, escribió en su publicación.

“Da la casualidad que cuando se percata que empecé a transmitir en vivo, me inventan cosas (...) Todo concluye en que el policía se comporta falsamente amable al verse expuesto, qué terror. Yo sé que hay buenos elementos, pero este señor y su compañero no”, agregó.

De acuerdo con su relato, durante el trayecto incluso existió riesgo de que ocurriera un accidente, pues aseguró que los policías la siguieron por los carriles centrales de Periférico.

¿Qué dijo la SSC de la CDMX sobre el caso de Eva María Beristain?

Después de que el video comenzó a circular en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que inició una investigación sobre lo ocurrido.

“Con relación a este caso se informa que la Dirección General de Asuntos Internos ya identificó a los uniformados involucrados y los citó para rendir declaración”, señaló la dependencia en un breve comunicado.

La SSC indicó que la investigación se apoyaría en las cámaras de videovigilancia de la zona y que también estableció contacto con la influencer para brindarle atención.

El comunicado breve de la SSC de la CDMX sobre el caso de Eva María Beristain con policías. (Foto: Captura)

¿Quién es Eva María Beristain?

Eva María Beristain es una creadora de contenido, comediante y reportera de redes sociales que ganó popularidad por sus videos sobre problemáticas sociales y situaciones que enfrentan diferentes sectores de la población.

De acuerdo con una entrevista publicada por TVyNovelas, Beristain estudió actuación en Casa Azul y durante ocho años intentó desarrollar una carrera como actriz, aunque únicamente consiguió algunos papeles pequeños. Posteriormente comenzó a hacer comedia y, en 2015, creó su canal de YouTube.

Su contenido cambió con el tiempo: inicialmente estaba enfocado principalmente en el entretenimiento y la comedia, pero sus conversaciones con distintas personas la llevaron a interesarse por temas sociales. Desde entonces, su canal se convirtió en un espacio para abordar problemáticas que, según explicó a la revista, suelen pasar desapercibidas.

Entre los temas que ha documentado se encuentran las condiciones de vida de personas en diferentes ciudades y problemáticas relacionadas con comunidades vulnerables.