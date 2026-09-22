Con dudas por la salud de Ohtani y Judge: ¿Cómo va el camino a playoffs de la MLB?

La postemporada de la MLB ya perfila a algunos de sus clasificados (Foto: AP).

La temporada 2026 de MLB entra en el terreno donde cada juego cuenta más para algunos. Con seis boletos a playoffs asegurados, aún hay carreras abiertas y posiciones que pueden cambiar antes de que termine el calendario regular.

Además, algunas figuras llegan a esta recta final con dudas físicas. Shohei Ohtani acelera su recuperación con los Dodgers, mientras Aaron Judge enfrenta una lesión que pone en duda su presencia en la postemporada con los Yankees.

Playoffs de la MLB 2026: ¿Quiénes son los clasificados AL MOMENTO?

Estos son los equipos clasificados al momento a playoffs:

Liga Americana

Rays (boleto asegurado a postemporada)

Yankees (boleto asegurado a postemporada)

Medias Rojas (boleto asegurado a postemporada)

Guardianes

Rangers

Medias Blancas

Liga Nacional

Cerveceros (boleto asegurado y campeones de su división)

Dodgers (boleto asegurado y campeones de su división)

Bravos (boleto asegurado y campeones de su división)

Cachorros

Padres

Filis

¿Qué carreras por playoffs de MLB siguen abiertas?

La Liga Americana tiene dos divisiones con ventaja mínima. Guardianes supera por un juego a Medias Blancas en la Central, mientras Texas aventaja por la misma diferencia a los Astros en el Oeste.

La pelea por el tercer comodín también está en movimiento: Chicago tiene tres juegos de ventaja sobre Houston, en tanto que Toronto y Baltimore se mantienen detrás.

En la Liga Nacional, Chicago y San Diego están empatados por el primer comodín, con Filadelfia a un juego. Arizona aparece cuatro juegos detrás de los Filis. Cachorros tiene el desempate a favor contra D-backs, Padres y Filis.

Hoy, Cachorros puede asegurar su boleto con una victoria ante Miami o una derrota de Arizona frente a Colorado. San Diego lo conseguiría si vence a Dodgers, y los D-backs pierden. Milwaukee puede asegurar el pase directo a la Serie Divisional con una victoria ante Filadelfia o una derrota de Atlanta ante Cincinnati.

¿Cómo llegan Shohei Ohtani y Aaron Judge a los playoffs?

Ohtani sigue trabajando para volver antes del final de la temporada regular. El 18 de septiembre tomó práctica de bateo ante lanzamientos de un coach y Dave Roberts informó que salió bien de la sesión.

El japonés está aumentando su carga exclusivamente como bateador y no se espera que vuelva a lanzar esta temporada. Su regreso podría darle hasta cinco juegos para recuperar ritmo antes de la postemporada.

En sus 24 juegos previos a la lesión, Ohtani bateó .198, con OPS de .690 y 34 ponches; antes había registrado .296, 26 jonrones y OPS de .952 en 110 encuentros.

Shohei Ohtani podría regresar para la postemprada. (Crédito: AP Foto/Wally Skalij)

En Nueva York, Judge tiene una distensión de grado moderado en la pantorrilla derecha. Los Yankees contemplan comenzar la postemporada sin su capitán, aunque Aaron Boone no descartó por completo que pueda jugar.

Judge recibió una inyección de plasma pobre en plaquetas y tendrá actividad limitada durante los próximos días. Tras volver en septiembre por una fractura de costilla, disputó siete juegos y bateó de 23-4 con un jonrón.

¿Cuándo empiezan los playoffs de la MLB 2026?

La postemporada comienza el 29 de septiembre con las Series de Comodines, al mejor de tres. Los dos mejores equipos de cada liga recibirán pase a la Serie Divisional.

La Serie Divisional es al mejor de cinco; las Series de Campeonato y la Serie Mundial, al mejor de siete. El Juego 1 de la Serie Mundial está programado para el 23 de octubre y un séptimo encuentro, si es necesario, para el 31 de octubre.