La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez anuncian reparación de baches en Edoméx

Como parte de este mismo esquema, se contempla la construcción de 18 puentes vehiculares, además de la rehabilitación de carreteras libres de peaje.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha de un programa de bacheo para el Estado de México, tras señalar que trabaja con la gobernadora Delfina Gómez para atender esta demanda ciudadana.

Durante un informe regional encabezado por ambas mandatarias el pasado 18 de septiembre en Toluca, Sheinbaum Pardo indicó: “Ya me puse de acuerdo con Delfina, tenemos que tapar todos los baches que hay en el Estado de México”.

Durante el evento, la mandataria federal enumeró los avances logrados en materia económica, Programas para el Bienestar, educación, becas y movilidad; sin embargo, cerró su intervención con esa frase, reiterando su compromiso de atender a una de las demandas más recurrentes de la ciudadanía.

Estas nuevas acciones anunciadas se suman a los trabajos del Plan Oriente, estrategia en la que participan los tres órdenes de gobierno atendiendo diferentes rubros.

Tan solo en infraestructura y obras públicas, realizan la intervención de la carpeta asfáltica en 122 vialidades, mediante la entrega de 10 trenes de pavimentación en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Como parte de este mismo esquema, se contempla la construcción de 18 puentes vehiculares, además de la rehabilitación de carreteras libres de peaje.

Para cerrar, Sheinbaum Pardo puntualizó que las acciones de bacheo no irán solas; estarán acompañadas por la instalación y mejora de sistemas de iluminación. Con estas medidas, los resultados tangibles se traducirán en una mayor seguridad, protegiendo tanto a conductores como a peatones en todo el territorio mexiquense.