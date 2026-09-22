Resultados de Operación Águila Alta: México y EU inhabilitan 5 drones en la frontera

Previamente, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo informó que habrían sido cuatro drones. (EFE).

El Ejército mexicano ha inhibido desde el pasado 7 de septiembre cinco drones utilizados por grupos criminales para vigilar rutas empleadas para el tráfico irregular de migrantes en la frontera con Estados Unidos, como parte del operativo binacional Águila Alta.

Previamente, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo informó que habrían sido cuatro y días después el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum agregó uno más.

Utilizados por grupos delictivos para el tráfico de drogas y personas. Además, se realizó una detención y se aseguraron cargadores, cartuchos y un arma de fuego”, complementó el Gabinete, en X.

La cifra revela los primeros resultados de la operación Águila Alta, por la cual México anunció la semana pasada del despliegue de 800 militares y equipos capaces de inhibir drones en un radio de tres kilómetros, en la frontera con Estados Unidos.

La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de determinar su situación jurídica, así como realizar las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

¿Qué es el operativo binacional Águila Blanca?

El despliegue fue activado en la franja Tijuana-San Diego (California), del 31 de agosto al 21 de septiembre, como parte de acciones coordinadas con agencias estadounidenses, que replica un esquema similar aplicado antes en Ciudad Juárez y El Paso (Texas).

La operación binacional, que se dividió en dos partes, la primera del 31 de agosto al 2 de septiembre y la segunda del 7 al 21 de septiembre, implica que cada país actúe dentro de su territorio y busque detectar e inutilizar drones empleados por organizaciones criminales para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

El titular de la Defensa detalló que uno de los cuatro aparatos fue localizado inicialmente por autoridades estadounidenses cuando se encontraba en su territorio.

“Ellos lo localizaron en su territorio, lo inhibieron y regresó al territorio mexicano. Nos coordinamos, nos dieron la información”, relató.

Una vez en México, las fuerzas militares consiguieron que el dron descendiera y detuvieron a su operador quien, abundó, “es una persona que se dedica al cruce de migrantes de manera ilegal”.

Según el funcionario, autoridades militares mexicanas mantuvieron esta semana una reunión con sus pares estadounidenses para intercambiar información sobre los resultados de la operación.

La segunda fase de Águila Alta, iniciada el 7 de septiembre y que concluirá el próximo día 21, contempla patrullajes y reconocimientos terrestres simultáneos, así como el empleo de equipos antidrones fijos y móviles en ambos lados de la frontera.

Con información de EFE y Quadratín.