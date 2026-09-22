No se vayan: Ariadna Montiel reconoce que a Morena le interesa seguir en alianza con el PT

Ariadna Montiel Reyes, presidenta Nacional de Morena, dijo que aún hay tiempo para las designaciones en estados.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, reiteró su convicción en que el movimiento debe mantener la coalición con el Partido del Trabajo (PT) e intensificar el diálogo para superar las eventuales diferencias surgidas en la selección de sus coordinadores estatales de la transformación.

Ante señalamientos de inconformidad por parte de algunos líderes del PT —quienes han manifestado abstenerse de acompañar los recientes nombramientos al considerar un maltrato interno—, la dirigencia morenista subrayó la importancia de la alianza histórica construida desde hace más de tres décadas.

En conferencia de prensa, desde la sede nacional del partido, la morenista enfatizó que la política implica un diálogo permanente para lograr acuerdos que aseguran la unidad de la coalición y el respeto a las decisiones conjuntas, en un proceso que busca definir a 17 coordinadores estatales entre casi 300 aspirantes y que, a la fecha, registra 10 nombramientos.

Asimismo, precisó que el proceso interno de selección incluyó desde su origen el registro y la evaluación de los aspirantes propuestos por el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La dirigente nacional del partido guinda explicó que las encuestas presenciales consideraron los perfiles impulsados por los aliados, además de haber incorporado casas encuestadoras espejo propuestas por el propio PT en los estados donde así lo requirieron, garantizando un procedimiento metodológico equitativo.

Recalcó que en casos específicos como el estado de Zacatecas, donde fue elegida Verónica Díaz como la aspirante, se realizaron hasta cinco mediciones simultáneas —la de Morena, dos encuestas espejo, una del PT y una del PVEM— obteniendo resultados coincidentes.

Montiel Reyes indicó que se atendieron las solicitudes de revisión técnica mediante reuniones con las representaciones de las y los aspirantes para solventar cualquier duda metodológica antes de proceder con las definiciones de género y la difusión oficial.

La dirigencia de Morena refrendó su aprecio a la militancia y a la directiva del Partido del Trabajo, encabezada por Alberto Anaya, asegurando que las vías de interlocución continúan abiertas.

Designación de 7 coordinadores estatales de Morena está en tiempo

La dirigencia de Morena recordó que el proceso para la definición de las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación continúa abierto y vigente hasta diciembre, tal como se estableció formalmente en la convocatoria emitida el pasado 18 de junio.

Ariadna Montiel explicó que el procedimiento metodológico y organizativo ha seguido la programación interna trazada, avanzando de forma continua en el desahogo de los ejercicios demoscópicos cara a cara tras haber concluido las mediciones telefónicas de reconocimiento en las distintas entidades.

A la fecha, el movimiento ha presentado los resultados correspondientes a 10 entidades federativas y continúan abiertos los procesos en Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Tlaxcala y San Luis Potosí.