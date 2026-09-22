Así fue el romence de Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa: ‘Era galanazo, nos traía cacheteando banquetas’

Entre bromas de sus compañeros, Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia recordaron en el reality La Casa de los Famosos México su fallido intento de romance hace más de 20 años.
Según contaron, hubo besos, coqueteo y una despedida que habría quedado registrada. Ernesto y Mariana —primera finalista de La Casa de los Famosos— dieron detalles sobre su relación.
¿Cómo comenzó la relación de Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia?
El romance ocurrió cuando ambos eran mucho más jóvenes. Mariana recordó que frecuentaba las instalaciones de Televisa y que Ernesto le atraía, hasta que se hablaron y comenzaron a salir.
Ernesto ubicó el momento hace más de 20 años. Mariana dio algunos detalles: “Voy a aceptar que sí nos besamos. Hubo besos, coqueteo y besos... pero nunca llegamos a más”, contó la cantante.
La exintegrante de OV7 también recordó al actor como uno de los grandes galanes de la época. “Ernesto era súper galanazo, nos traía a todas cacheteando las banquetas. Sigue siendo muy guapo”, expresó.
Cuando le preguntaron qué le gustaba de Mariana, Laguardia respondió: “Ya dije, sus ojos... no me acuerdo”, ante lo que provocó más bulla de los demás habitantes.
¿Por qué terminó la relación de Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia?
La relación duró alrededor de dos o tres meses y terminó sin que Mariana entendiera entonces qué había ocurrido. Ella contó que Ernesto dejó de buscarla y durante años pensó que había perdido el interés.
“Yo pensé que me habías dejado de hablar cuando me fuiste a dejar y viste que seguía yo viviendo con mis papás y habías dicho ‘ay que hueva’. Tal vez estaba acostumbrado a chavas más independientes”, recordó.
Ernesto dio otra explicación. Contó que en aquella etapa no había terminado formalmente una relación previa. “Me agarraron de una parte que no podía ya hacer nada. Porque me cacharon. Era un break en donde se hablaron las cosas allá... Debo decir que la señorita es una dama y fueron otros tiempos”, explicó.
“Eran otras épocas, no estaba yo casado, no conocía a mi esposa y pues, por supuesto, sí esperaba otras cosas”, señaló el actor.
Mariana Ochoa asegura que existe registro de su romance con Ernesto Laguardia
Mariana aseguró que existe un registro de aquella etapa en un documental sobre OV7 dirigido por Carlos Marcovich. Antes de irse a hacer telenovelas, fue a despedirse de Ernesto.
“Todo está absolutamente documentado porque cuando yo me fui a hacer novelas, solo me fui a despedir de Ernesto y está en el documental de Marcovich Cuatro labios”, contó.
La escena ocurrió en un camerino de Hoy, donde Mariana le comunicó que había firmado con TV Azteca para protagonizar La hija del jardinero. Marcovich estaba presente, por lo que no fue una despedida romántica.
Después de aquel episodio, ambos tomaron caminos separados. Mariana calculó que pasaron “23... 24 años” sin volver a saber de Ernesto.
“Primero, fue hace más de 20 años y, segundo, fue una época muy bonita. Hubo muchas relaciones en ese entonces, muchas salidas conociendo gente”, y agregó: “luego conocí a mi esposa, me superenamoré y ya, estoy feliz”, concluyó Laguardia.