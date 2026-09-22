¿Por qué hay una ‘caja de huevo’ en el Museo de Arte Carrillo Gil? La historia detrás de la obra de arte

El XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven reúne 39 obras de jóvenes creadores en el Museo de Arte Carrillo Gil. (Foto: museodeartecarrillogil.inba.gob.mx)

Al recorrer el Museo de Arte Carrillo Gil encontrarás una caja de huevo, una bolsa de Mercado Libre y una palanca de microbús modificada. No te perdiste, son piezas del XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven que te invitan a mirar dos veces y a ir más despacio.

El Museo de Arte Carrillo Gil publicó en sus redes sociales un video presentando una de estas obras que a primera vista parece solo una caja de huevo de El Calvario, como las que vemos pasar en las centrales de autobuses, llenas de quesos, chiles, ropa y todo lo que acompaña a la vida camino a las ciudades.

El clip desconcertó a algunos usuarios, pues pensaron que solo era una simple caja de cartón; sin embargo, en realidad se trata de una obra premiada llamada Foráneo, elaborada en cerámica de alta temperatura, papel revolución y rafia.

La obra Tlahuizcalpantecuhtli dentro de bolsa de paquetería de MercadoLibre (2025), de Jonathan Vásquez, utiliza una impresión 3D y un empaque de paquetería para reflexionar sobre el extractivismo cultural. (Foto: museodeartecarrillogil.inba.gob.mx).

¿Qué significa ‘Foráneo’, ‘caja de huevo’ en el Museo de Arte Carrillo Gil?

La autora de esta curiosa pieza es María Fernanda Enríquez, artista originaria de Cuernavaca, Morelos, quien quiso reflexionar a través de la cerámica sobre la experiencia de ser foráneo y tener que movilizarse en busca de oportunidades.

“Me interesaba pensar en la cerámica como un material resistente que, por un lado, lleva años existiendo en la tierra y puede aguantar; por otro lado, también es muy frágil, en cualquier momento puede romperse y fragmentarse. Me gusta pensarlo como un símil de la gente foránea, de la gente que tiene que transitar de un lugar a otro, que tiene que buscar sus sueños, pueden cumplirse o no volverse reales”, expresó en el video.

Foráneo es sobre las condiciones que causan procesos migratorios, desplazamientos forzados, la separación de la familia y la necesidad de nuevas redes de apoyo.

“La obra aborda esta experiencia mediante cajas de cartón para transportar huevos y periódicos con noticias sobre desplazamientos forzados, reproducidos en cerámica. Asociadas con mudanzas y traslados, estas formas remiten al desalojo y a la fragilidad de una vida sostenida de manera provisional”, explica la ficha del Museo.

La obra está en la sección llamada Desgaste, pues representa cómo se convierten elementos ligeros y desechables en piezas de más peso y permanencia: “Se preservan las huellas de uso y deterioro de sus superficies. La ilusión de encontrar arraigo convive así con la pérdida y con la necesidad de imaginar otro futuro posible”.

María Fernanda Enríquez ha realizado todo tipo de piezas de cerámica pintadas a mano, de un realismo capaz de desconcertar al observador más atento, desde cajas de paquetería, de frutas, cereales, empaques de Maruchan y más.

Foráneo es una de las tres obras premiadas del encuentro, al lado de:

Un poco más despacio, por favor (2025) , de Patricia Fuentes (Estado de México): Una videoinstalación acompañada de una palanca de microbús intervenida que permite controlar la velocidad de un video. Reflexiona sobre desgaste de los traslados diarios entre Ecatepec y la Ciudad de México

, de (Estado de México): Una videoinstalación acompañada de una palanca de microbús intervenida que permite controlar la velocidad de un video. Reflexiona sobre desgaste de los traslados diarios entre Ecatepec y la Ciudad de México El Edén, tienes que imaginarlo (2026), de Leticia Vázquez González (Lety V) (Tabasco): Un video monocanal 4K en el que la artista personifica a una embajadora del certamen ‘Flor Tabasco’ para cuestionar los discursos oficiales de prosperidad frente al extractivismo petrolero y el deterioro ecológico.

XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven: Fechas, de qué trata y qué otras piezas hay

Esta exposición del Museo de Arte Carrillo Gil comenzó el pasado 3 de septiembre y estará disponible hasta el 10 de enero de 2027.

El encuentro nació en 1966 como el Concurso Nacional para Estudiantes de Artes Plásticas, el cual era parte de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, y adquirió su nombre actual en 1981.

Esta muestra, organizada por el Estado de Aguascalientes y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), fue curada por Emil Becerril. Reúne 39 obras seleccionadas de jóvenes creadores de varios estados del país, de varias disciplinas:

Arte-objeto

Dibujo

Fotoescultura

Fotografía

Instalación

Pintura

Video

Videoperformance.

A través de ellas, las personas creadoras exploran temas como los hábitos de consumo, extractivismo, economías de guerra, precariedad laboral, manipulación genética, migración, relaciones de cuidado, trabajo doméstico, devastación ecológica, racismo y duelo.

La exhibición se divide en cuatro núcleos y una sección de archivo:

Suspensión: Introduce pausas, demoras y estados de espera frente a los ritmos de aceleración y productividad. Especulación: Elabora hipótesis, ficciones y cálculos ante crisis ecológicas, economías extractivas y sistemas de vigilancia biotecnológica. Desgaste: Muestra la erosión sobre los materiales (cuero, hielo, jabón, yeso) y analiza cómo las violencias afectan el ámbito doméstico y los espacios públicos. (Aquí encontramos a la pieza Foráneos). Acumulación: Reúne la concentración y superposición de residuos, imágenes mediáticas y datos condicionados por el consumo y la tecnología digital. Documentación / Archivo: Ubicado al final de la sala, exhibe convocatorias, catálogos, actas e imágenes de 60 años de certamen para mostrar cómo se han modificado los criterios de selección y legitimación del “arte joven”.

Así, en el recorrido encontramos piezas como Tlahuizcalpantecuhtli dentro de bolsa de paquetería de MercadoLibre (2025), de Jonathan Vásquez, una Impresión 3D y empaque de paquetería que habla sobre el extractivismo cultural.

O bien, Ahora vemos en un espejo (2025), de Lilibeth Hernández Castro: una biblia intervenida con tinta roja sobre la culpa y los mandatos religiosos.

También se abordan temas sobre violencia, como Instrucciones para diferenciar un balazo de un cuete (2025), de Alejandro Castañeda, unas vaquetas impactadas con rifle de postas y partituras que registran la violencia en Culiacán; o Ya no están en la calle (2025), de Fernando Cravioto, 99 balas desactivadas y grabadas con nombres de seres queridos a modo de amuletos.

El XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven está disponible de martes a domingo (10 a 18 horas) en el piso tres del Museo de Arte Carrillo Gil, ubicado en avenida Revolución 1608, San Ángel, Ciudad de México.