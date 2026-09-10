Mercado Libre Experience 2026: IA y tecnología redefinen el comercio digital en México

La inteligencia artificial, la digitalización y la eficiencia operativa están modificando la forma en que las empresas venden, se relacionan con sus clientes y gestionan sus operaciones. Bajo este escenario, Mercado Libre Experience 2026 reúne este 9 y 10 de septiembre, en Expo Santa Fe, Ciudad de México, a líderes empresariales, especialistas, emprendedores y representantes de marcas para analizar las tendencias que están marcando la evolución del comercio digital.

En el marco del encuentro, durante una conferencia de prensa, David Geisen, Director General de Mercado Libre México y SVP de Commerce para Hispanos, y Pedro Rivas, Vicepresidente y Director General de Mercado Pago México, presentaron los principales resultados del informe “Efecto MELI”, con el que la compañía mide el impacto socioeconómico de su ecosistema en México. El análisis considera información transaccional propia, encuestas realizadas a más de 42 mil vendedores y compradores, así como datos de fuentes oficiales, entre ellas el INEGI y el Banco de México.

Conferencia de prensa,David Geisen, Director General de Mercado Libre México y SVP de Commerce para Hispanos, y Pedro Rivas, Vicepresidente y Director General de Mercado Pago México.

De acuerdo con los resultados presentados por Geisen, durante 2025 el ecosistema de Mercado Libre generó un impacto económico de 106 mil 400 millones de pesos, equivalente a 0.4 por ciento del PIB nacional. Asimismo, la actividad de la compañía contribuyó a la generación de más de 136,000 empleos en México, al considerar puestos directos, indirectos y aquellos vinculados con las pequeñas y medianas empresas que comercializan sus productos a través de la plataforma. El directivo también destacó la expansión de la infraestructura logística, que actualmente supera los 140 centros en el país y alcanza 1.7 millones de metros cuadrados de superficie. A ello se suma que una de cada cinco pymes mexicanas ya opera dentro del ecosistema de Mercado Libre. Según los datos compartidos durante la conferencia, 80 por ciento de las ventas realizadas por estas empresas se dirigieron hacia otros estados en los que anteriormente no comercializaban sus productos.

David Geisen, Director General de Mercado Libre México y SVP de Commerce para Hispanos, y Pedro Rivas, Vicepresidente y Director General de Mercado Pago México.

Por su parte, Pedro Rivas destacó el papel de Mercado Pago en la incorporación de personas y pequeños negocios al sistema financiero digital. Al cierre de 2025, cerca de un millón de pymes utilizaban las herramientas de cobro de la plataforma. El directivo señaló además que 40 por ciento de los usuarios de Mercado Pago accedieron por primera vez a un préstamo personal a través de la plataforma. En materia de ahorro, seis millones de personas y 630 mil pymes obtuvieron rendimientos mediante sus cuentas. Rivas explicó que la estrategia busca acompañar a los negocios en distintas etapas de su desarrollo, desde las herramientas para cobrar y aceptar pagos, hasta el acceso a financiamiento y alternativas para generar rendimientos.

Inteligencia artificial, el nuevo aliado de las pymes

Uno de los temas centrales de Mercado Libre Experience 2026 es la inteligencia artificial y su aplicación en los negocios. La compañía destacó que 47 por ciento de las pymes que utilizan sus herramientas tuvo su primera interacción con esta tecnología a través de los asistentes disponibles en la plataforma.

La IA comienza así a incorporarse en actividades como la creación y edición de contenidos, la optimización de publicaciones y el desarrollo de estrategias comerciales. De acuerdo con Mercado Libre, cuatro de cada 10 pymes que utilizan estas soluciones han logrado incrementar sus ventas.

La discusión durante el encuentro pone sobre la mesa el papel que tendrá esta tecnología en la siguiente etapa del comercio electrónico, particularmente para pequeños negocios que buscan competir en un mercado cada vez más digitalizado.

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Tecnología y logística, claves para crecer

La agenda de Mercado Libre Experience también aborda la evolución de la logística, un componente determinante para la experiencia del consumidor. Actualmente, la compañía opera una red de más de 140 centros logísticos en 31 estados, integrada por centros de distribución y puntos especializados en última milla.

Durante 2025, Mercado Libre incorporó más de medio millón de metros cuadrados a su infraestructura logística, con lo que alcanzó 1.7 millones de metros cuadrados de superficie en el país.

La búsqueda y decisión de compra también reflejan el peso que ha adquirido la plataforma. Ocho de cada 10 compradores utilizan Mercado Libre como primera opción para buscar un producto, mientras que 62 por ciento recurre a la plataforma para consultar precios.

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Un ecosistema en transformación

Además de las conferencias y paneles, Mercado Libre Experience 2026 presenta herramientas y soluciones relacionadas con publicidad digital, experiencia del consumidor, inteligencia artificial, logística, pagos y comercio electrónico.

La apuesta es mostrar cómo estas tecnologías pueden integrarse a las operaciones de las empresas para mejorar su desempeño y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

Con una agenda que continúa este 10 de septiembre, el encuentro coloca en el centro de la conversación los retos que enfrenta el comercio digital y las oportunidades que surgen de la incorporación de nuevas tecnologías. Para Mercado Libre, la siguiente etapa estará marcada por la integración de comercio, servicios financieros, logística e inteligencia artificial en un mismo ecosistema, con las pymes como uno de los principales motores de esta transformación.