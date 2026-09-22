Detienen en CDMX a ‘Don Flaco’: Lo busca EU para extradición por tráfico de drogas

Autoridades mexicanas detuvieron a ‘Don Flaco’, señalado por trasladar precursores químicos de China a México y Estados Unidos. (FGR).

José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, mano derecha de Ismael “El Mayo” Zambada, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México por delitos relacionados al tráfico de drogas en una operación conjunta de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, la detención se realizó con intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

“En una operación conjunta de FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal y SSPC, con intercambio de información con el FBI y la DEA, hoy fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, José Ángel ‘N’”, informó el titular de la SSPC.

García Harfuch señaló que José Ángel “N” es requerido por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas y es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China hacia México y Estados Unidos.

El detenido también había sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición, indicó el titular de la SSPC.

El funcionario destacó que el operativo contó con cooperación internacional y se realizó bajo el principio de respeto a la soberanía de México.

¿Quién es ‘El flaco’?

El gobierno de Estados Unidos informó el 30 de enero de 2023 que José Ángel ‘N’, nacido el 15 de agosto de 1987 en Culiacán, Sinaloa, era el entonces líder de una red con sede en México dedicada a la compra de precursores químicos para fabricar y traficar fentanilo y otras drogas ilegales a Estados Unidos.

“José Ángel ‘N’, es el líder de una organización de producción y tráfico cuya base de operaciones está en Culiacán, Sinaloa y la Ciudad de México”, afirmó el gobierno estadounidense.

“La red opera a escala global con nodos en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y Australia. José Ángel ‘N’ importa precursores químicos de China a México, que luego se utilizan para fabricar drogas sintéticas, como fentanilo, éxtasis, metanfetamina cristalina, 2C-B y ketamina”, señaló el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro.

“El fentanilo ilícito ha provocado muertes por sobredosis sin precedentes en los Estados Unidos, con la mayoría de estas drogas provenientes de carteles mexicanos, incluido el Cartel de Sinaloa, que utilizan precursores químicos del este de Asia”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian. E. Nelson.