‘Serenos todos’: Sheinbaum niega dedazo en Morena y llama a la calma a inconformes

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en Morena no existe dedazo y pidió “serenarse” a los morenistas inconformes con el proceso de designación de candidatos rumbo a la elección del 2027.

“Hay que serenarse, y no es un tema personal. Lo más importante es un proyecto, en todos los partidos políticos, no deberían ser temas personales, sino un proyecto, y lo que se pone a discusión en una elección, más allá de las personas, son los proyectos”, dejó en claro la mandataria en la conferencia matutina.

La titular del Ejecutivo consideró que “es muy complejo” porque “siempre va a haber algún descontento”, ya que el proceso de selección de candidatos “es muy democrático”.

“Si fuera un dedazo, como era con el PRI… como es hora en todos los partidos que son dedazos de la dirigencia de los partidos, pues entonces sería hasta más fácil, pues es el que quiera el presidente o la presidenta. Y no, es democrático el proceso y, al ser democrático, siempre va a haber un equipo que diga: ‘bueno, no estoy de acuerdo’.

Y lo que tienen que hacer es buscar que todos hablen, y si no están de acuerdo, pues también.” La presidenta Sheinbaum estimó que la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, tendrían que, “en su momento, abrir todas las encuestas”.

“Yo confío en el trabajo que se está haciendo. Es más, yo ni me meto. Yo no estoy pendiente de quién encuestó y cómo encuestaron. Es un equipo profesional y pienso que Ariadna y Citlalli hacen un buen trabajo. Y en su momento tendrán que abrir todas las encuestas, ya decidirán ellas cuándo”, comentó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Beatriz Mojica?

La mandataria se refirió al caso de Beatriz Mojica, quien fue electa como coordinadora de la defensa de la ‘4T’ (virtual precandidata a la gubernatura) en Guerrero y ha recibido críticas por haber sido del PRIAN.

“(Este caso) fue muy cuestionado, ella llegó como senadora de Morena en 2024 (…) Muchos de los gobernadores no vienen desde 2015. Américo (Villarreal) llegó en el 18; (Alejandro) Armenta llegó en el 18; (Rubén) Rocha llegó en el 18, bueno, ahora ya no está de gobernador… son varios. Indira (Vizcaíno) llegó en el 18... Esta compañera de Guerrero es senadora de Morena, en el 24 fue electa y ganó una encuesta”, señaló.

Aseguró que Morena está acostumbrado a hacer todo público, lo cual, acotó, “no tiene nada de malo”, porque “antes decían que en el PRI eran tan disciplinados, que nadie hacía públicos los desencuentros que tenían. Aquí no”.

Opinó que ese es “el problema de hacer un proceso tan democrático” e insistió: “No hay dedazo”. Por otra parte, dijo que no existe nada que prohíba que los virtuales precandidatos de Morena rumbo a las elecciones de 2027 acudan a los actos de su gira por el Segundo Informe de Gobierno.

“Todavía ni siquiera empieza formalmente la inscripción de precandidatos o candidatos. Entonces, van como cualquier persona”, aclaró.