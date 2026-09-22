Chipote chillón a Citlalli Hernández: Familia de Chespirito reprueba uso de la marca en campaña política

Citlalli Hernández se deslindó de que ella usara el logo del Chapulín Colorado para hacer propaganda política a su favor. (Fotografía. Cuartoscuro)

Alguien podría recibir un duro castigo con el ‘chipote chillón’. La Familia de Chespirito se deslindó de las pintas con las letras “CH” que aparecieron en calles de la alcaldía Cuauhtémoc y que fueron relacionadas con una eventual candidatura de Citlalli Hernández.

La empresa aseguró, por medio de un comunicado, que no autorizó el uso de la imagen, las marcas ni los elementos distintivos de El Chapulín Colorado en propaganda de carácter político.

“Grupo Chespirito informa que no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de El Chapulín Colorado en campañas, propaganda o comunicaciones de carácter político”, señaló la empresa.

Aunque el mensaje no menciona a Morena ni a Citlalli Hernández, fue publicado después de que en redes sociales comenzaron a difundirse fotografías de personas con chalecos y gorros guinda que pintaban sobre el asfalto corazones amarillos con las letras “CH”, acompañadas de la silueta del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

“Ni El Chapulín Colorado ni ninguno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños están asociados con partido, candidato o movimiento político alguno”, agregó.

Sin embargo, no es la primera vez que Chespirito se ve involucrado en temas políticos. En 2006, el comediante y productor de televisión participó en spots publicitarios para promover la candidatura presidencial de Felipe Calderón, del PAN.

¿Por qué relacionaron las pintas ‘CH’ con Citlalli Hernández?

La polémica surgió después de la aparición de corazones amarillos con las letras “CH” en color guinda sobre bardas y calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Algunas de las imágenes también incorporaron la silueta de El Chapulín Colorado, lo que provocó la comparación con el personaje.

Las iniciales coinciden con las de la política Citlalli Hernández, quien comenzó a sonar como posible aspirante de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc rumbo a las elecciones de 2027.

Su nombre comenzó a tomar fuerza como posible aspirante a la alcaldía poco después de que Arturo Ávila, diputado federal y vocero de Morena en San Lázaro, desistió de buscar la candidatura por Cuauhtémoc y expresó públicamente su respaldo a Hernández.

El legislador explicó que su decisión buscaba impulsar un perfil capaz de generar unidad entre los distintos grupos de Morena en la demarcación.

“Me parece que la forma de recuperar la Cuauhtémoc es con Citlalli Hernández”, declaró Ávila, quien anunció que buscará la reelección como diputado federal.

Sin embargo, la propia Citlalli Hernández desmintió que buscaría la candidatura a la alcaldía Cuauhtémoc en las próximas elecciones. Además, se deslindó de las pintas realizadas con la silueta de El Chapulín Colorado.

Ante las versiones, Hernández publicó un mensaje en sus redes sociales para deslindarse de la propaganda y reiterar que está concentrada en su cargo partidista.

“Lo dije hace unos días y hoy lo reitero. Estoy concentrada en mis responsabilidades como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena. En medio de tantas versiones, rumores y trascendidos, incluso han querido atribuirme FALSAMENTE unas pintas con un supuesto logo de ‘CH’”, indicó en sus redes sociales.

Roberto Gómez Bolaños participó en campañas políticas del PAN

Aunque Grupo Chespirito se deslindó de cualquier asociación de sus personajes con partidos, candidatos o movimientos políticos, lo cierto es que Roberto Gómez Bolaños sí participó en campañas políticas.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la elección presidencial de 2006, cuando ‘Chespirito’ manifestó su respaldo a Felipe Calderón, entonces candidato del PAN.

En uno de los mensajes, Gómez Bolaños señalaba que no pretendía decirle al público por quién votar si aún no había tomado una decisión, aunque sí revelaba que su voto sería para Felipe Calderón, quien finalmente ganó la elección frente a Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, en junio de 2006, Roberto Gómez Bolaños y su esposa, Florinda Meza, acompañaron al candidato panista durante un evento proselitista realizado en el Parque de los Venados, en la CDMX.

De igual forma, en las elecciones presidenciales de 2000 participó en spots publicitarios para apoyar la campaña de Vicente Fox.

Aunque Grupo Chespirito se deslindó del uso de sus personajes en propaganda política, un familiar lejano de Roberto Gómez Bolaños mantiene una participación activa en este ámbito. Se trata de Raúl Bolaños Cacho Cué, actual diputado federal del Partido Verde (PVEM) y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.