Trump ‘quiere llenarle el tanque’ a EU: Prevé frenar exportaciones de diésel

Trump busca bajar el precio del combustible, pero la prohibición de exportaciones podría provocar el efecto contrario con el paso del tiempo.

El presidente Donald Trump ha declarado que ha animado a sus asesores a apoyar la prohibición de las exportaciones estadounidenses de diésel, dado que las guerras en Irán y Ucrania han disparado el precio de este combustible a niveles récord.

Las declaraciones del presidente el martes reflejan la preocupación de los votantes estadounidenses por el costo de vida, a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Sin embargo, figuras destacadas del sector energético se oponen firmemente a las posibles restricciones a las exportaciones, argumentando que solo proporcionarían un alivio temporal en los precios antes de generar costos aún mayores.

“He dicho: ‘No exportemos diésel’”, declaró Trump al ser preguntado sobre las crecientes peticiones de los legisladores republicanos para suspender las exportaciones. “Lo he propuesto entre mi gente. He estado hablando de ello”.

¿Por qué Trump quiere prohibir las exportaciones de diésel de Estados Unidos?

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que los funcionarios están “examinando si es factible en términos de la capacidad general de refinación y si una prohibición total o parcial funcionaría”.

Trump habló durante una reunión paralela a la Asamblea General de la ONU con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien ha instado a frenar los ataques contra la infraestructura energética rusa. Trump afirmó que abordaría el tema con Zelenskyy, tras reiterados llamamientos a Kiev para que detuviera los ataques contra las refinerías rusas, que han llevado a Moscú a limitar sus propios envíos de combustible.

Los mercados mundiales de combustibles se enfrentan a una doble crisis: la interrupción del flujo en el vital estrecho de Ormuz y los continuos ataques ucranianos contra refinerías rusas.

Estados Unidos se ha convertido en el proveedor de último recurso para el mundo, con exportaciones de diésel que alcanzaron un récord semanal cercano a los 2 millones de barriles diarios el mes pasado.

¿Cómo afectaría a México y Europa una prohibición de exportaciones de diésel?

Incluso una pausa en esas exportaciones provocaría que los compradores de América Latina y Europa buscaran alternativas con urgencia, en un momento en que la oferta es escasa. Esto podría agravar las presiones inflacionarias en Europa, donde los precios de la energía se disparan , lo que preocupa a los bancos centrales.

En Estados Unidos, Trump ha enfrentado una creciente presión para restringir las exportaciones de diésel, un combustible vital para el funcionamiento de la maquinaria agrícola en el corazón del país y para el suministro de electricidad en las zonas rurales de Alaska. Los altos precios del combustible han sido un factor determinante para los votantes estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato, poniendo en riesgo la mayoría republicana de Trump en el Congreso.

Las declaraciones de Trump ponen de relieve el debate que se mantiene dentro de la administración sobre los costos y beneficios de las nuevas restricciones.

¿Quiénes apoyan y quiénes rechazan la prohibición del diésel en EU?

El secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, se han manifestado en contra de la prohibición de las exportaciones, y Wright ha recalcado que Estados Unidos está centrado en aumentar la oferta en lugar de reducir las ventas al exterior.

Según la asociación automovilística AAA, esta semana los precios minoristas del diésel en Estados Unidos superaron los 6.50 dólares por galón de media, alcanzando un nuevo récord, mientras que la gasolina sin plomo se cotiza a 4,48 dólares por galón en todo el país.

Los senadores republicanos Chuck Grassley de Iowa y Dan Sullivan de Alaska han apoyado la medida. Y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, dijo la semana pasada que estaba “abierto a explorar” algún tipo de prohibición de exportación de diésel.

Sullivan, un ferviente defensor de la industria petrolera y gasística estadounidense que se enfrenta a una reñida contienda por la reelección contra la demócrata Mary Peltola, afirmó estar a favor de limitar las exportaciones de diésel hasta que termine la guerra con Irán.

“El combustible estadounidense debe quedarse en Estados Unidos”, declaró Sullivan. “El precio del diésel es sencillamente desorbitado”.

Los ejecutivos del sector del petróleo y el gas han advertido sobre los peligros de esta medida.

Según Erik Milito, director de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas, uno de los varios grupos industriales que han manifestado su oposición, una prohibición de las exportaciones “probablemente perturbaría las cadenas de suministro y perjudicaría a los productores de petróleo estadounidenses, sin lograr bajar los precios en las gasolineras e incluso pudiendo provocar un aumento de los mismos”.

Inicialmente, es probable que los costos disminuyan, ya que Estados Unidos conservaría más combustible refinado, aumentando así sus reservas internas. Sin embargo, sin la capacidad de exportar suministros a todo el mundo, los productores de petróleo y las refinerías de combustible estadounidenses reducirían la producción, lo que, en última instancia, provocaría un aumento de los precios, según analistas del sector energético.

“Entendemos que la administración está considerando todas las opciones para brindar alivio, pero restringir las exportaciones de energía de Estados Unidos solo agravaría el problema, exacerbando las dificultades de refinación y, en última instancia, perjudicando a los consumidores”, declaró Mike Sommers, presidente del Instituto Americano del Petróleo, en un comunicado. “La solución radica en una mayor oferta y más flexibilidad, no en nuevas restricciones que corren el riesgo de empeorar una situación ya de por sí difícil”.

Cualquier alivio en los precios derivado de la restricción de las exportaciones sería temporal, declaró Wright el jueves en un foro de Daily Caller. “Nuestras refinerías tendrían que refinar menos muy pronto”, afirmó Wright. “Podríamos llenar los depósitos en dos o tres semanas, y entonces produciríamos menos gasolina y, como consecuencia, la gasolina sería más cara de inmediato”.

Los efectos se sentirían de forma desigual en todo el país. Por ejemplo, la prolífica región de la costa del Golfo de Estados Unidos, un importante centro de refinación nacional y capacidad de exportación, probablemente se vería inundada de diésel a medida que se acumularan las reservas en los tanques de almacenamiento.

Sin embargo, los precios del diésel podrían seguir siendo elevados en el noreste de Estados Unidos y otras partes del país, debido a las limitaciones en la capacidad de los oleoductos para transportar el combustible y a las normativas vigentes desde hace casi un siglo que exigen el uso de buques cisterna construidos y operados en Estados Unidos para el transporte de carga entre puertos nacionales. Si bien Trump ha levantado algunas de estas restricciones de la Ley Jones, las decisiones se están revisando caso por caso.

“Si se prohíben las exportaciones de diésel, las refinerías reducirán su producción”, declaró Bob McNally, presidente de la consultora Rapidan Energy Group, a Bloomberg Television el lunes. Si se prohíben las exportaciones de diésel, gasolina o productos derivados del petróleo, “las refinerías dirán: ‘¿Saben qué? Este es un buen momento para cerrar y realizar las reparaciones que tanto necesitan’”.

Incluso una prohibición limitada a las exportaciones de diésel probablemente tendría repercusiones en la gasolina, que se produce en las mismas refinerías. Trump reconoció esta dinámica el martes.

“Eso podría tener un pequeño efecto en la gasolina común para automóviles, porque cuando haces eso, sabes que es una especie de flujo. Es un equilibrio”, dijo Trump.

Se considera que la revocación por parte de Estados Unidos en 2015 de una moratoria de cuatro décadas sobre la exportación de la mayor parte del crudo estadounidense contribuyó a impulsar la producción petrolera nacional.

Cuando el Congreso derogó la prohibición de exportación de crudo, incluyó disposiciones que permitían a cualquier presidente estadounidense restringir las ventas al extranjero o imponer requisitos de licencia a las exportaciones durante un máximo de un año en casos de emergencia u otras circunstancias.

A principios de este mes, Trump se reunió con empresas refinerías para explorar maneras de ampliar rápidamente su capacidad de producción de combustible.