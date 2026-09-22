Pena tras pena: Corren a La Banda El Recodo que tocaba gratis en puente de Londres

El Recodo 'regaló' una presentación en Londres, pero la policía le pidió retirarse del lugar. (Foto: Cuartoscuro)

Banda El Recodo llevó la música regional mexicana a otro rincón del mundo, pero esta vez su presentación improvisada no acabó bien. La agrupación sinaloense intentó tocar en las inmediaciones del Tower Bridge, en Londes, pero un elemento de seguridad intervino y les pidió detener la música y retirarse.

El momento quedó registrado en video y fue compartido por la agrupación en sus redes sociales, donde se observa a los músicos interpretar un tema mientras varias personas se acercan para escucharlos.

Los integrantes de El Recodo acataron la indicación y comenzaron a recoger sus instrumentos. La agrupación incluso acompañó la publicación con un mensaje en el que señaló que su intención era llevar su música hasta uno de los sitios más reconocidos de la capital inglesa, aunque en esta ocasión “no pudieron completar la misión”.

“Nos la volvieron a hacer (...) seguimos buscando el momento y la forma de llevar la música de banda por toda Europa y el mundo, aunque no siempre se puede”, se lee en el post.

¿Por qué El Recodo estaba en Londres?

Banda El Recodo, donde quería tocar ‘El Chapo’, se encuentra en Europa dentro de una gira que contempló presentaciones en distintas ciudades del continente. El recorrido incluye Roma, Dublín, Londres, Sevilla, Valencia, Madrid, Ámsterdam, Múnich y Zúrich.

En el caso de Londres, la agrupación tenía programada una presentación el 20 de septiembre de 2026 en KOKO, recinto ubicado en la capital británica.

La agrupación ha señalado que este proyecto es para celebrar casi nueve décadas de trayectoria y por ello El Recodo, después de sus conciertos, regala momentos como el del Puente de Londres.

La gira comenzó luego de que el grupo de regional mexicano participara en la final del proyecto México Canta, donde los tres ganadores de la competición compartieron escenario con Intocable en el concierto del Zócalo el pasado 15 de septiembre durante la ceremonia del Grito.

El Recodo inició una gira por Europa luego de participar en la final de México Canta. (Foto: Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

¿Cuándo corrieron a Banda El Recodo en Japón?

No es la primera vez que le pasa esto a los intérpretes de ‘Pena tras pena’, pues la Banda El Recodo suspendió un concierto en Japón luego de que la policía los corriera de la vía pública.

En mayo de 2024, la agrupación tocó en Shibuya, Japón, para participar en la quinta edición del Festival Camino a Latinoamérica, en la explanada de Odaiba, en Tokio. Durante su estancia, los integrantes aprovecharon para tocar en las calles de Shibuya.

La presentación llamó la atención de las personas que se encontraban en la zona, pero la policía japonesa llegó al lugar y les pidió que dejaran de tocar. En las imágenes que compartieron en redes sociales se observa a los integrantes detener su actuación ante la presencia de las autoridades.

En ese momento también circularon versiones que aseguraban que los integrantes habían sido detenidos. Sin embargo, no quedó confirmado que la banda hubiera sido arrestada. Los integrantes continuaron activos durante su estancia en Japón y posteriormente incluso volvieron a tocar en la vía pública, esta vez desde un pequeño bote.