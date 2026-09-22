¿Roberto Velasco contestó acusación de Trump con mensaje LGBTIQ+ en la ONU? Esto sabemos

Roberto Velasco habló sobre derechos LGBT en la ONU un día antes de que Donald Trump criticara a México durante su discurso ante la Asamblea General. (Capturas de pantalla).

La participación de Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, en una reunión del Grupo LGBTIQ+ de Naciones Unidas, donde abordó temas relacionados con igualdad, no discriminación y derechos humanos, desató críticas en redes sociales luego de que se generara una confusión sobre si su discurso había ocurrido después de las críticas de Donald Trump a México por el narcotráfico.

La participación de Velasco ocurrió el lunes 21 de septiembre en el marco de las actividades de México durante el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. México y Noruega son copresidentes del Grupo LGBTI Core de Naciones Unidas, creado para impulsar el respeto de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.

Un día después, Velasco estuvo presente durante el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que el magnate se refirió a la situación de seguridad en México y afirmó que el país era “el epicentro de la violencia de los cárteles”.

Trump también comparó a los grupos criminales mexicanos con ISIS y señaló que Estados Unidos utilizaría su poderío militar para proteger sus intereses si fuera necesario.

Los cuestionamientos hacia la representación mexicana empezaron cuando algunos usuarios pensaron que Velasco habría ignorado los dichos de Trump y usado su participación en la ONU para hablar de los derechos de la diversidad sexual, cuando en realidad la intervensión del canciller pasó un día antes de que el republicano subiera a la tribuna de oradores.

Por ejemplo, el historiador Enrique Krauze comentó un fragmento del discurso de Velasco sobre la comunidad LGBTI y lo calificó como “el punto más bajo de la diplomacia mexicana, en 200 años de historia”.

La participación de México en el debate general de la 81 Asamblea de las Naciones Unidas será el viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas de Nueva York.

¿Qué dijo Roberto Velasco sobre los derechos de la comunidad LGBTI+?

Durante el encuentro, Velasco señaló que las personas LGBTIQ+ continúan enfrentando amenazas como la discriminación, la violencia, los discursos de odio y la desinformación.

“Para México, las sociedades inclusivas que aspiran a una prosperidad compartida son sociedades fuertes y resilientes”, expresó.

El funcionario también sostuvo que la defensa de los derechos humanos debe mantenerse sin excepciones y afirmó:

“La dignidad humana trasciende todas las fronteras y nuestro compromiso con la igualdad no debe conocer excepciones”.