Denuncian campaña de Coca-Cola con Luis Miguel ante Cofepris: ¿Qué norma podría incumplir?

La primera vez que Luis Miguel colaboró en un comercial de Coca-Cola fue en 1991, donde cantó una versión modificada de 'Será que no me amas' (Fotografía. Cuartoscuro)

A 35 años de su primera colaboración con Coca-Cola, Luis Miguel volvió como imagen de la marca, aunque ahora su campaña podría escuchar un “Ahora te puedes marchar”. La asociación civil El Poder del Consumidor presentó una denuncia ante la Cofepris y solicitó retirar la publicidad, al considerar que incumple las disposiciones que regulan la promoción de productos con sellos de advertencia.

La organización cuestionó la campaña “Coca-Cola: 100 años junto a México”, en la que el cantante de “La Incondicional” aparece consumiendo el refresco.

El Poder del Consumidor sostiene que utilizar a una celebridad reconocida por distintas generaciones, incluidos los públicos jóvenes, contribuye a normalizar e incentivar el consumo de bebidas azucaradas.

¿Por qué denunciaron la campaña de Coca-Cola con Luis Miguel?

El principal argumento de El Poder del Consumidor para solicitar el retiro de la campaña de Coca-Cola con Luis Miguel se encuentra en el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, disposición incorporada en 2022.

Esta norma establece restricciones para la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que contengan uno o más elementos del sistema de etiquetado frontal.

La normativa señala que este tipo de publicidad no debe incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, mascotas o elementos interactivos dirigidos a niñas y niños que inciten, promuevan o fomenten la compra, elección o consumo de esos productos.

Para El Poder del Consumidor, la presencia de Luis Miguel en la campaña entra en conflicto con estas disposiciones, debido a que el cantante aparece en materiales donde consume Coca-Cola y su imagen se utiliza para promocionar un producto con sellos de advertencia.

“Al promoverse con un cantante sumamente reconocido por personas de todas las edades, incluidos los jóvenes, la campaña denunciada contribuye a normalizar e incentivar el consumo de productos asociados con el padecimiento de enfermedades no transmisibles”, señaló El Poder del Consumidor.

En la denuncia también presentó datos sobre los efectos que las bebidas azucaradas tienen en la salud. La asociación señaló que su consumo está relacionado con más de 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares cada año en adultos mexicanos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 40 mil 842 muertes al año en México son atribuibles al consumo de bebidas azucaradas, equivalentes al 6.9 por ciento de los fallecimientos entre mayores de 20 años. De ese total, 23 mil 433 corresponden a muertes por diabetes.

Ante este panorama, El Poder del Consumidor solicitó a la Cofepris investigar la publicidad y ordenar el retiro, la suspensión inmediata y la prohibición de la campaña publicitaria con ‘El Sol de México’.

¿De qué trata la campaña de Coca-Cola con Luis Miguel?

La colaboración publicitaria entre Luis Miguel y Coca-Cola se realizó para celebrar los 100 años de la marca en México. El comercial protagonizado por el cantante se estrenó el pasado 6 de agosto de 2026, bajo el concepto “Nuestra fórmula es estar siempre juntos”.

“Con la alegría del mariachi”, el video muestra a Luis Miguel mientras habla sobre su cariño por México e incorpora frases que hacen referencia a la fórmula de Coca-Cola y a las burbujas de la bebida.

La campaña también presenta a familias mexicanas de distintas generaciones que comparten tradiciones y momentos de convivencia, con lo que busca representar los recuerdos y experiencias que forman parte de la cultura mexicana, todo al ritmo de la canción El Viajero.

No es la primera vez que Luis Miguel colabora con Coca-Cola en una campaña publicitaria. La primera ocurrió en 1991, cuando el cantante apareció interpretando una versión modificada de la canción “Será que no me amas”.

De acuerdo con un comunicado de la propia refresquera, la campaña para celebrar el centenario se construyó alrededor de su presencia en tienditas, puestos callejeros, reuniones y reencuentros, además de destacar su cadena productiva, proyectos comunitarios y otras acciones desarrolladas durante un siglo en México.

Ahora, el regreso de Luis Miguel con Coca-Cola 35 años después de su primera colaboración podría durar menos de lo esperado. La decisión está en manos de Cofepris, que deberá determinar si la campaña puede continuar o si a la marca y al cantante les toca decir: “Ahora te puedes marchar”.