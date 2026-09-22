Joy continúa sin Jesse: Así se enteró de la separación del dúo 20 minutos antes de hacerse público

Joy Huerta declaró ante la prensa tras el anuncio de Jesse de separarse del dúo musical (Foto: Cuartoscuro).

La cantante Joy Huerta habló por primera vez ante medios sobre la decisión de su hermano Jesse Huerta de ’separar’ Jesse & Joy. Según contó, el anuncio de su compañero de dúo musical también la tomó por sorpresa y aún procesa lo ocurrido.

Joy también aseguró que seguirá con los compromisos previstos y que el lugar de su hermano permanece abierto, puesto que ella continúa con la música que construyeron juntos.

La cantante Joy Huerta durante la conferencia de prensa de la gira '¿Con quién se queda el reno?'. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

¿Qué dijo Joy sobre la separación de Jesse & Joy?

Durante una conferencia de prensa, Joy reveló que no tuvo tiempo de prepararse para la noticia. “Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información”, expresó la cantante.

La intérprete mexicana evitó hablar por Jesse y pidió respetar las razones que lo llevaron a tomar distancia. “Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, señaló.

Joy dejó clara su postura frente a su hermano: “Amo profundamente a mi hermano. Siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyarle en cada paso”.

Sin embargo, dejó en claro que, ante la distancia musical de Jesse, no dejaría de presentarse ante el público mientras este así lo desee.

“También amo profundamente a mi público y amo lo que yo también he construido a lo largo de 20 años o más”, afirmó. “Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”.

En su comunicado en Instagram, Joy amplió ese mensaje: “Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas”.

También explicó el peso del proyecto: “Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros”.

Por ello, explicó en la conferencia, cumplirá todas las fechas pendientes: “Jesse y Joy continuarán el 2027 con ustedes, con el micrófono de mi hermano prendido y conmigo en el escenario, si es que ustedes deciden cantar”.

Joy confirmó su presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional para el show navideño ¿Con quién se queda el Reno? y seguirá con los compromisos de 2027.

Jesse tomará una pausa del proyecto musical después del 5 de diciembre (Foto: Cuartoscuro). (Daniel Augusto)

Jesse lanza comunicado tras conferencia de prensa de Joy

Tras la conferencia de Joy, Jesse subió un comunicado a redes sociales, en el que ratificó que se presentará en todos los compromisos pactados para el dúo musical hasta el 5 de diciembre, un día antes de la fecha en el ‘Coloso de Reforma’.

“Nuestro equipo estaba informado previamente de que no participaría en la conferencia de prensa ni estaré en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional”, aclaró.

Jesse asimismo garantizó que siempre apoyará a su hermana y que confía en que el público estará para respaldarlos a ambos en sus proyectos.

“Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo en lo que decida hacer y las canciones de Jesse & Joy siempre serán parte de mí y de todos nosotros y sé que estarán ahí para apoyarla a ella y a mí en nuestros caminos”, expresó.

El músico mexicano recordó que toma la pausa por necesidad y agradeció a las personas que los han acompañado a lo largo de su trayectoria musical.

“Créanme que si esta decisión no fuera necesaria no me alejaría de algo tan hermoso, de todas nuestras canciones y de algo a lo que le he dedicado más de la mitad de mi vida para construirlo con mi amor poniéndolo siempre antes que a mí y esta decisión la tomo con la urgencia de mi bienestar y con todo el dolor de mi ser”, ratificó.