Le quitó la máscara a Mistico: ¿Quién es Brandon Díaz, polémico luchador de ‘Habilidad física 100 México’?

Brandon Díaz pasó de los colchones de lucha olímpica a convertirse en uno de los participantes de Habilidad Física 100: México, reality de Netflix que reunió a deportistas de distintas disciplinas para poner a prueba su fuerza y resistencia.

El exatleta olímpico generó polémica después de quitarle la máscara a Místico en la pelea, una acción criticada dentro de la lucha libre pues es un símbolo que pertenece a de cada uno de los gladiadores, además que pone en riesgo su identidad.

Brandon Díaz construyó una carrera de alto rendimiento en la lucha libre olímpica. Originario de Río Grande, Zacatecas, fue seleccionado nacional y compitió en torneos internacionales en distintas categorías de peso. CONADE lo registró como atleta del CNAR, donde Jahir Ocampo es el director, y ahora su compañero de reality.

Brandon Díaz es uno de los participantes de 'Habilidad Física: 100'. (Foto: Netflix)

¿Cómo fue la lucha entre Brandon Díaz y Místico en ‘Habilidad Física 100’?

La pelea de Místico y Brandon Díaz y Místico ocurrió durante el tercer episodio de Habilidad Física 100: México. La prueba consistía en disputar una pelota durante tres minutos y conservar su posesión para avanzar a la siguiente etapa.

Desde el comienzo, Díaz llevó el enfrentamiento al terreno que mejor conocía: la lucha. Antes de que comenzara la prueba, el zacatecano dejó clara su estrategia.

“Es el ídolo de todo México, pero voy a ganar a como dé lugar (…) lo tengo que traer a mi mundo, y a mi mundo es sin máscaras”, dijo el luchador durante el programa.

Durante los primeros minutos, Díaz utilizó diferentes llaves para intentar controlar a Místico. En medio del enfrentamiento consiguió arrebatarle la máscara

Finalmente, Brandon Díaz consiguió imponerse y avanzar a la siguiente etapa de la competencia, mientras que Místico quedó eliminado.

Tras el combate, Día agradeció a su rival por regalarle el “combate más bonito que jamás había tenido”.

¿Quién es Brandon Díaz, luchador que venció a Místico?

Brandon Disair Díaz Ramírez es originario de Río Grande, Zacatecas, y comenzó desde joven su trayectoria en las luchas. Durante su carrera representó a México en competencias internacionales y se especializó en la modalidad de estilo libre.

Entre sus resultados destaca la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, donde compitió en la categoría de 65 kilogramos. En aquella competencia derrotó 11-6 al dominicano Jeffry Ávila en el combate por el tercer lugar.

También consiguió una medalla de plata en el Campeonato Panamericano de 2020, celebrado en Ottawa, Canadá, en la categoría de 70 kilogramos, informó la Conade.

Su trayectoria también incluye participaciones en campeonatos mundiales y otros certámenes internacionales. En 2013, por ejemplo, fue incluido en la selección mexicana que participó en el Campeonato Mundial de Lucha en Budapest.

Aunque el medallista mexicano es atleta de alto rendimiento en el CNAR, también ha cuestionado las condiciones que enfrentan algunos deportistas mexicanos.

En una entrevista para Info TV Deportes, el luchador habló sobre las dificultades que encontró durante su preparación y comparó el respaldo que reciben los atletas mexicanos con el de deportistas de otros países.

“En otros países luego no tienen apoyo como en Cuba, pero compiten en Alemania, en Inglaterra, aquí en Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, luego te vas a Pachuca con dificultades”, expresó.

Además de su trayectoria deportiva, Brandon Díaz tiene actividades alejadas de los colchones de lucha. Entre sus pasatiempos se encuentran el paracaidismo y las motocicletas.