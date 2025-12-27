‘El Místico me peluseó’: Nay Salvatori, diputada y ‘Señora de las Lomas’, recuerda cuando luchador la ignoró

La influencer y exdiputada Nay Salvatori contó la vez que le pidió un saludo a 'El Místico' y él la ignoró.

¿Ese es tu ídolo? Miles de aficionados de la lucha libre tienen a ‘El Místico’ como referente del deporte, pero para la diputada Nayeli Salvatori, la experiencia con el luchador fue desagradable al pedirle un saludo.

Salvatori, también conocida por su personaje de ‘Señora de las Lomas’ en redes sociales, compartió hace algunos días un storytime (relato) de la vez que le pidió un saludo al icónico luchador mexicano, pero este la ignoró.

“Yo nunca soy como de estar pidiendo fotos ni nada, porque luego te pelusean, y eso es una lección que tengo bien guardada”, expresa.

Aquella experiencia la hizo cuestionarse algunas actitudes que llegan a tener figuras públicas cuando las reconocen en la calle y pedir un saludo, pues al estar en una posición similar, ella procura que las interacciones con personas que la siguen sea lo más agradable posible.

¿Qué le hizo ‘El Místico’ a Nayeli Salvatori?

En un video que subió a TikTok hace unos meses, la exdiputada federal Nay Salvatori compartió una mala experiencia que vivió durante un evento en el que estaban presentes no solo ‘El Místico’, también otros luchadores mexicanos.

Salvatori era consiente de que uno de sus hijos es fanático de esos personajes, pues tenía en su casa juguetes y su propio ring, por lo que se animó a pedirles un saludo a los peleadores que estaban presentes.

De todos los que estaban ahí, solo dos le dieron el saludo; en cuanto al Místico, la influencer reveló que hizo movimientos y gestos de desaprobación, y solo se volteó, para evitar la interacción.

“Yo no sabía quién chingados era el místico. O sea, la verdad es que todos traen máscaras (…) no ubico bien. Y entonces estábamos en evento y les dije, ‘Oigan, un favor (había varios). Mi hijo es superfan de los luchadores, tiene su mini ring y todo. ¿Podrían mandarle un saludo y decirle que son como los juguetes que él tiene?’ Nada más. Y literal todo se voltearon. Y ‘El Místico’ también (…) así se volteó”, aseguró.

El Místico es uno de los luchadores más populares de los últimos años. (Foto: press.pokemon.com/ Cuartoscuro)

‘La Señora de las Lomas’ cuestiona actuar del Místico

Para Nayeli Salvatori, la forma en que reaccionó el histórico luchador del CMLL no fue correcta, y expresa que le hubiese gustado que, por lo menos, le dijera que él no regala fotos ni saludos; incluso, hubiese valorado si le explicaba que los vendía.

“La verdad es que dije, ‘Güey, o sea, pues qué mala onda’, porque a lo mejor cobras por el saludo, pues te lo pago. Pero al menos dime, ‘Oye, yo no’. O no sé. Y si no cobras el saludo, pues no seas mamón, güey. O sea, solo quería un pequeño saludo”, manifestó la influencer.

Aprovechando su storytime, le dio una recomendación al Místico para evitar incomodidades cuando alguien que lo reconozca y admire le pida una foto. Y remata su experiencia con una broma sobre su hijo y el gusto por los luchadores.

“Si no te gusta la gente, pues no salgas de tu casa, güey. O sea, yo lo único que sé del Místico es que es luchador y que estuvo en el video de ‘Me muero por besarte’ y ya. Que mi hijo te admire, bueno; a todos los luchadores, pues ya, ni modo. Ya le tiré el ring y los luchadores. Solamente compro luchadores de rebabas”.

‘Señora de las Lomas’ reflexiona sobre la fama y las interacciones con seguidores

La exdiputada federal Nayeli Salvatori tiene un personaje en redes sociales conocido como ‘la Señora de las Lomas’, con el que de forma sarcástica imita los comportamientos o pensamientos de una mujer con alto poder adquisitivo.

Gracias a dicho personaje, tiene más de 432 mil seguidores en Instagram y más de 3 millones en TikTok, por lo que frecuentemente las personas en la calle le piden saludos y fotos, a lo que siempre accede de forma amigable, asegura.

“Por eso toda la gente que me ve en la calle (…) que me dice, ‘Oye, mándale un saludo a fulana’ (…) Y yo, ‘okay, ¿con personaje sin personaje? ¿Con insulto o sin insulto?’, y no cobro un peso, porque que yo me debo a ustedes y porque amo a la gente. Para mí es una manera de agradecer y que me permitan ustedes homenajear mi trabajo, mi personaje, mandándole saludos", asegura.

También se pone en los zapatos de las personas y menciona que la forma en que trata a los demás es porque así le gustaría a ella que la trataran si se llega a acercar con alguien para pedirle un saludo.