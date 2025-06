Ella es Nay Salvatori, influencer ‘Señora de las Lomas’ y diputada de Morena que no va al IMSS

¿Lleva una doble vida? Nay Salvatori es una diputada de Morena que al mismo tiempo es creadora de contenido, apodada ‘Señora de las Lomas’.

La política mexicana compartió un video donde explica los motivos por los cuales no va a los hospitales públicos, especialmente a los del IMSS.

Salvatori utiliza sus cuentas para crear videos de trends virales en redes sociales y para compartir sus intervenciones en la Cámara de Diputados.

Nay Salvatori fue diputada por Morena en el Congreso de Puebla. (Foto: Instagram @naysalvatori)

¿Quién es Nay Salvatori, influencer y diputada de Morena?

Nayeli Salvatori Bojalil nació en Puebla el 26 de agosto de 1985 y fue elegida diputada por Morena en agosto de 2018 para la LXIV Legislatura con un periodo de duración hasta 2021.

Ella era representante del distrito 18 que corresponde a Cholula, en el Congreso del Estado de Puebla, donde fue la presidenta de la Comisión de Salud y Vocal en Participación Social.

En la síntesis curricular de Salvatori, se indica que concluyó una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Madero y una Maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac en Puebla.

Sin embargo, ella se volvió popular luego de comenzar con la creación de trends virales en redes sociales y contenido para sus seguidores.

Entre sus videos más conocidos está el de “¿Cómo ser una señora de las Lomas?“, mismo que le dio el apodo por el cual es conocida en las redes.

“Pasos para ser una señora de las Lomas, paso número 1 vivir en las Lomas, paso número 2 tener un hijo, de preferencia que sea bonito y si no lo es, procura ponerle filtro, siguiente paso es asegurarte que su ropa combine con la tuya, no sabes cuando puedes sacar una historia para tu perfil o encontrarte a la vecina que cae mal”, dice en el material audiovisual compartido en su Facebook.

Salvatori tiene alrededor de 396 mil seguidores en Instagram, cerca de 2.8 millones de ‘followers’ en TikTok y cerca de 600 mil en Facebook.

Nay Salvatori es una influencer conocida como 'Señora de las lomas'. (Foto: Instagram @naysalvatori)

Ella tiene un hijo de tres años, que nació en 2022 y es fruto de su relación con David Serna, quien se define como emprendedor en su cuenta de Instagram.

Nayeli Salvatori no solo se dedica a la creación de contenido viral para redes sociales, también tiene una marca de productos de belleza y de moda llamada Querida María, donde vende los lentes “Diputada señora de las Lomas”.

Entre sus productos tiene diferentes kits como el “Desparramada”, que presuntamente ayuda con la reducción de tallas y peso, además de vender suplementos alimenticios.

Otro de los negocios de Salvatori es un salón de belleza especializado en la colocación y diseño de uñas. El sitio, llamado Querída María House of Beauty, está ubicado en Cholula, Puebla y se pueden hacer reservaciones en su página de ‘Insta’.

Finalmente, es dueña de Salvatori, un restaurante que ofrece “comida de autor”, donde destaca el drink ‘Señora de las Lomas".

Nay Salvatori vende los lentes de 'Señora de las Lomas' en la página de su tienda Querida María. (Foto: Querida María)

¿Qué dijo Nay Salvatori del IMSS y por qué no va a los hospitales públicos?

Nay Salvatori subió un video en TikTok donde explica el motivo por el que no va al IMSS y a los hospitales públicos, ante un comentario de uno de sus seguidores.

“Ni me vas a ver ahí, primero porque no tenemos IMSS, tengo ISSSTEP, porque estoy en Puebla, pero se me hace muy ruin, que al tener un gasto de seguros médicos de gastos mayores que pago con mi dinero, le quite el lugar a alguien que lo necesita”, dijo en su post.