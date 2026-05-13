‘Fue una sorpresa’: La historia detrás de la chamarra de BTS que usó Místico en la Arena México

La chamarra de Místico fue una creación de Oyuki y Alejandro Matunaga, dos hermanos que recién comenzaron su emprendimiento. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

El pasado viernes en la Arena México fue realmente espectacular, ya que cuatro miembros de BTS acudieron a la función de lucha libre en la que Místico salió al ring usando una chamarra llena de pedrería con el logo de la banda.

Una imagen que llamó la atención, ya que la prenda no solo fue utilizada por el ‘Rey de Plata y Oro’ durante su caminata al ring para enfrentarse a Bárbaro Cavernario, sino que incluso llegó a manos de Jin.

Un día después de la pelea —en la que los cantantes aprendieron llaves de lucha libre— Kim Seok-jin apareció en el penúltimo concierto de BTS en la Ciudad de México utilizando la chamarra de Místico.

Los integrantes de BTS acudieron a la Arena México para ver a Místico. (Foto: Cuartoscuro) (Alejandro Rodríguez)

Y aunque cada detalle parece haber sido planeado, todo sucedió por coincidencia, explican Oyuki y Alejandro Matunaga, los creadores de la prenda: “Fue una sorpresa, imagínense el impacto que nos causó”, comentan en un video que compartieron en redes sociales.

¿Quiénes crearon la chamarra de Místico?

Las personas detrás de la chamarra que usó Místico son Oyuki y Alejandro Matunaga, dos hermanos originarios de Nogales, Sonora, quienes en febrero de 2025 comenzaron un emprendimiento.

Este lleva por nombre Alex Matu Desing, a través del cual realizan chamarras tanto infantiles como para adultos inspiradas principalmente en figuras de la lucha libre mexicana, como Penta Zero Miedo.

Pero más allá del wrestling, Oyuki y Alejandro también son fans de la música de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook: “Mi hermana, quien trabaja desde hace unos años conmigo, es ARMY y es superfan de BTS, y ya lo estoy siendo yo también”, dijo Alejandro en su video.

¿Cómo hicieron la chamarra con el logo de BTS que usó Místico?

La chamarra del ‘Rey de Plata y Oro’ surgió gracias a una serie de coincidencias, puesto que nada de lo que sucedió en el ‘Viernes Espectacular’ estaba planeado por los hermanos.

Oyuki y Alejandro estaban preparando la prenda para Místico cuando recordaron que esa misma semana eran los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, por lo que decidieron unir sus dos pasiones.

“Con toda la información que me infundió mi hermana plasmamos cada piedra, cada diseño en esa hermosa chamarra, que es una joya”, comentan en su video. La pieza tiene pedrería por todas partes.

Además del logo en negro, con brillos de colores, también tiene escritos los nombres de los integrantes de la banda. Cuando estuvo lista, la empacaron y la enviaron a la Ciudad de México “sin ninguna intención”.

El viernes, Místico aprovechó para salir al cuadrilátero mostrando la chamarra, una grata sorpresa debido a que también estaban presentes cuatro integrantes de BTS, quienes apoyaron al técnico en su combate contra Bárbaro Cavernario.

Una situación que Oyuki y Alejandro no esperaban: “Vaya sorpresa cómo suceden las cosas (...) la primera fue ver a Místico salir con la chamarra”, compartieron. La emoción de los hermanos fue aún mayor cuando la prenda llegó hasta Jin.

Un día después, el músico de BTS salió al escenario en el Estadio GNP Seguros utilizando la chamarra que habían enviado a Místico, una situación de la que se enteraron mediante redes sociales.

“La verdad, estábamos apenas procesando lo que pasó y al siguiente día otro integrante saca la chamarra en el concierto”, comentan. Incluso, sus familiares les enviaron todas las tomas de Jin con la prenda.

“Fue un mar de emociones y muy gratificante para nosotros”, compartieron. Aunque han pasado días, ellos siguen en shock: “No nos la creemos, les damos gracias, gracias a Místico, gracias a BTS y a todas las ARMY”, añadieron.

¿En dónde comprar una chamarra como la que usó Místico?

La chamarra que utilizó Místico fue creada especialmente para el luchador; sin embargo, Alejandro aseguró que todas las personas que lo deseen pueden hacer sus pedidos a Alex Matu Desing.

No solo realizan chamarras como las del luchador profesional, sino también cualquier otra idea o diseño. Para ello, han solicitado que se les envíen mensajes directos a sus redes sociales con el objetivo de cotizar las prendas.

Luego del reconocimiento que han tenido, los hermanos aseguran que este ha sido uno de los mejores comienzos para su negocio: “Es un excelente inicio de un proyecto que mi hermana y yo venimos trabajando desde hace año y medio”, finalizó.