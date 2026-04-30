‘Un regalo por el Día del Niño’: Así es el bolso Saint Laurent de 88 mil pesos de Sandra Cuevas

Sandra Cuevas presumió sus regalos por el Día del Niño en un video compartido en sus redes sociales. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

Para nadie es un secreto que la empresaria Sandra Cuevas es una gran aficionada de la moda: en su clóset figuran prendas de lujo como vestidos de la casa Carolina Herrera, así como accesorios entre los que destacan piezas de joyería de Cartier y Tiffany & Co.

A esta selección se incorporó un bolso de Saint Laurent, firma francesa de lujo. De acuerdo con la dueña de Diamond Group, el accesorio fue un obsequio recibido con motivo del Día del Niño y de la Niña.

“Me tienen muy consentida desde la madrugada”, compartió en un video publicado en sus redes sociales, donde aparece rodeada de bolsas de casas de lujo como Chanel, Gucci y Dior.

Sandra Cuevas suele utilizar marcas de lujo para vestir, entre ellas Carolina Herrera. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

La exalcaldesa aseguró en el mismo video que todos los artículos fueron regalos de su pareja, cuya identidad no reveló: “Otro regalo por el Día del Niño, este es otro regalo que me dio mi galán, vamos a ver qué es”, dijo.

La caja que tomó llevaba impreso el nombre de la firma. De ella extrajo el bolso que mostró frente a la cámara. Al tratarse de una pieza de la casa fundada por el diseñador Yves Saint Laurent, su precio supera los 80 mil pesos, pero ¿cómo es?

¿Cómo es el bolso de lujo que le regalaron a Sandra Cuevas?

El accesorio que recibió la dueña de Sandra Cuevas Tequila pertenece a la colección ICARE, integrada por bolsos en distintos tamaños y materiales que van desde el croché de rafia hasta versiones en ante.

El modelo en cuestión corresponde al estilo HOBO, caracterizado por su silueta amplia en forma de media luna y una correa larga que permite llevarlo al hombro. Su diseño versátil facilita distintas formas de uso, de acuerdo con el sitio oficial de Saint Laurent.

El HOBO ICARE de la exalcaldesa está confeccionado en piel de cordero de napa, un material que, según el sitio especializado Curtidos Cabezas, se distingue por ser un cuero fino, liso, suave y flexible.

El acabado es acolchado con patrón de diamantes, complementado con herrajes en tono bronce. Al frente incorpora el icónico monograma ‘YSL’, uno de los emblemas más reconocibles de la maison.

Fabricado en Italia, el bolso destaca por su tamaño y capacidad. Sus dimensiones son de 30 a 47 centímetros de ancho, 30.5 centímetros de alto y de 2 a 12 centímetros de fondo, según la página oficial de la marca.

Aunque el modelo está disponible en tonalidades como rojo cabernet, el que recibió Sandra Cuevas por el Día del Niño es en color negro, lo que le confiere un aire más sobrio y elegante.

¿Cuál es el precio del bolso Saint Laurent de Sandra Cuevas?

El HOBO ICARE de napa acolchado de Saint Laurent tiene un precio de 88 mil 990 pesos, impuestos incluidos, en la tienda en línea de la firma. Esta cifra coincide con la que se maneja en establecimientos en México como Palacio de Hierro.

La casa francesa se caracteriza por sus elevados precios, propios del segmento de lujo y alta costura. Fue fundada en 1961 por el diseñador Yves Saint Laurent, quien se formó en la industria tras el consejo de Michel de Brunhoff, entonces director de la revista Vogue.

El bolso de Sandra Cuevas supera los 80 mil pesos y es fabricado en Italia. (Foto: Captura de pantalla)

Su primera colección se presentó en 1962 y obtuvo una recepción favorable a nivel internacional. Para 1967, la maison ya colaboraba con la industria cinematográfica, como ocurrió con Catherine Deneuve en la cinta Bella de Día, dirigida por Luis Buñuel.

Con el paso de los años, la firma consolidó su prestigio hasta posicionarse como una de las más influyentes del lujo, vistiendo a diversas celebridades, entre ellas Paloma Picasso, hija del pintor español.