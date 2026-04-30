Gobierno de Venezuela confirma alza en el salario mínimo mensual tras protestas

Venezuela duplicó con creces el salario mínimo mensual, elevándolo a 240 dólares, en un intento de las autoridades por aliviar la presión sobre los hogares tras meses de alta inflación y creciente malestar social.

La presidenta interina Delcy Rodríguez lo calificó como “el aumento más significativo de los últimos años” durante un acto público en Caracas, un día antes del feriado del Día del Trabajo. Las pensiones también aumentarán un 40%, hasta alcanzar los 70 dólares, añadió.

Esta medida se produce tras la promesa de ofrecer un aumento salarial “responsable” sin avivar aún más la inflación de Venezuela, después de años de inestabilidad de precios y caída de los ingresos.

Rodríguez enfrenta un creciente descontento a medida que los venezolanos se muestran cada vez más pesimistas sobre las perspectivas económicas. Una encuesta de AtlasIntel mostró que su aprobación se sitúa en el 31 por ciento, mientras que el 77 por ciento de los encuestados describió la economía como “mala”.

Este aumento supone un intento crucial de frenar el reciente repunte de las protestas y reducir la brecha entre el deterioro de las condiciones de vida y las promesas del gobierno tras el derrocamiento de Maduro en enero.

El malestar social se ha intensificado notablemente este año, con un aumento del 144 por ciento en las protestas durante el primer trimestre, que incluyen demandas de mejores condiciones laborales y salarios, según el Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales. Las manifestaciones se producen en medio de una frágil transición política tras la captura de Maduro por las fuerzas estadounidenses.

El salario mínimo legal había caído a menos de 0.50 dólares al mes tras años de depreciación de la moneda, lo que erosionó el poder adquisitivo.

Rodríguez no especificó si el aumento se aplica al salario base o si dependerá de las bonificaciones, que a menudo se utilizan para complementar los sueldos sin afectar a los precios de referencia generales.

Incluso después del aumento, los salarios siguen estando muy por debajo del costo básico de vida. Estimaciones privadas sitúan el costo mensual de una canasta básica para una familia de cinco personas en unos 690 dólares, lo que obliga a muchos venezolanos a tener varios empleos para subsistir.

En un mitin celebrado el jueves, Rodríguez afirmó que la medida era un “primer paso”.

“No es suficiente; aún nos falta mucho”, añadió.