Capturan en Venezuela a Érika ‘N’, suegra y presunta feminicida de la exreina de belleza Carolina Flores

Erika María “N”, probable responsable del feminicidio de la ex Miss Carolina Flores, fue detenida en Venezuela.

La detención de Erika “N” en Venezuela por el feminicidio de la exreina de belleza, Carolina Flores se concretó este miércoles 29 de abril, tras una búsqueda internacional activada por autoridades mexicanas.

La mujer, señalada como suegra de la víctima, fue localizada en Venezuela, luego de permanecer prófuga desde el 15 de abril.

La Fiscalía CDMX informó que la captura se logró en coordinación con autoridades venezolanas, luego de emitir una ficha roja de Interpol que permitió su ubicación.

La orden de aprehensión se había obtenido días antes con base en datos de prueba integrados en la investigación del caso ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La detenida se encuentra bajo custodia en Venezuela mientras se realizan los trámites para su extradición a México.

Así fue el operativo para detener a la feminicida de Carolina Flores

La detención de Erika “N” en Venezuela tras la activación de mecanismos de cooperación internacional.

Autoridades mexicanas solicitaron apoyo a Interpol y a la Fiscalía General de la República para su localización, lo que derivó en su captura en territorio sudamericano.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la imputada es considerada probable responsable del feminicidio de Carolina Flores, en Polanco, Ciudad de México, lo que motivó la emisión de la orden judicial y su búsqueda fuera del país.

¿Qué sabemos del feminicidio de la exreina de belleza, Carolina Flores?

El feminicidio de Carolina Flores ocurrió el 15 de abril de 2026 en un departamento de Polanco, donde la víctima murió por disparos de arma de fuego.

La principal sospechosa es su suegra, quien huyó tras el crimen y fue ubicada semanas después en Venezuela.

México busca extradición de la suegra de Carolina Flores

Tras la captura en Venezuela, el proceso continúa con la solicitud formal de extradición para que enfrente cargos en México.

La Fiscalía indicó que este procedimiento se realiza por vía diplomática y en coordinación con autoridades federales.