Juárez vs. América HOY: ¿A qué hora ver partido por cuartos de final de ida en la Liga MX Femenil?

Juárez y América juegan el primer capítulo de su serie (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FC Juárez, Club América, Liga MX Femenil).

Los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil arrancan este miércoles y una de las llaves que juegan hoy su encuentro de ida es el Juárez vs. América.

Club América llega como el equipo más consistente del torneo, mientras que Juárez entra a su primera fase final tras asegurar el último boleto disponible.

El formato a eliminación directa abre una serie de ida y vuelta en la que el rendimiento previo marca a las ‘Águilas’ como el favorito, pero para ello deberán demostrar su superioridad en la cancha; mientras que las ‘Bravas’ quieren dar la sorpresa.

Juárez vs. América: Horario, sede y lo que debes saber del partido HOY

El partido de ida entre Juárez y América por la Liguilla de la Liga MX Femenil se juega este miércoles 29 de abril a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El juego se podrá ver mediante streaming.

Partido : Juárez vs. América

: Juárez vs. América Instancia : cuartos de final ida, Clausura 2026 de Liga MX Femenil

: cuartos de final ida, Clausura 2026 de Liga MX Femenil Fecha : miércoles 29 de abril de 2026

: miércoles 29 de abril de 2026 Hora : 21:00 horas (tiempo del centro de México)

: 21:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez (Chihuahua)

: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez (Chihuahua) Transmisión: Streaming

La vuelta está programada para el sábado 2 de mayo a las 15:55 horas y se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes ‘Azulcrema’ en la capital.

Este encuentro abre la primera jornada de los cuartos de final, que también incluye el mismo día el duelo entre Cruz Azul y Monterrey. La fase de ida se completa el jueves con los partidos Toluca vs. Tigres y Guadalajara vs. Pachuca.

América llega como líder del Clausura 2026 y con ventaja estadística

América aseguró el primer lugar del torneo tras vencer 3-2 a Pachuca en la Jornada 17 del Clausura 2026, resultado que le permitió cerrar con 42 puntos y superar a Monterrey en la clasificación. El equipo capitalino registró solo una derrota en la fase regular, además de 44 goles a favor y 13 en contra.

Estos números lo colocaron entre las mejores ofensivas y defensivas del campeonato, además de consolidar su condición de favorito en la serie. Desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, las azulcremas suman dos títulos y su presencia constante en instancias de semifinales y finales.

América cerró como líder el Clausura 2026. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Juárez debuta en Liguilla tras clasificar en la última jornada

Juárez aseguró su lugar en la fase final al imponerse 1-2 al Atlas en la última fecha del campeonato, resultado que le permitió cerrar con 29 puntos y quedarse con el octavo puesto. El equipo disputa por primera vez una Liguilla desde su incorporación al circuito.

En la fase regular, Juárez sumó 27 goles a favor y recibió 18, cifras que reflejan una campaña con resultados relativamente positivos en términos de producción ofensiva y balance defensivo. La serie inicia con el conjunto fronterizo como local, por lo que deberán aprovechar el jugar en casa antes de visitar la capital.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La clasificación final dejó a América como líder con 42 puntos, seguido por Monterrey con 40 y Tigres con 37. Pachuca ocupó el cuarto lugar con 36 unidades.

Guadalajara terminó en la quinta posición con 34 puntos, Toluca fue sexto con 33 y Cruz Azul séptimo con 31, mientras que Juárez se quedó con el último boleto con 29.

Con estos resultados, los enfrentamientos quedaron definidos de la siguiente manera: