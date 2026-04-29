Wall Street abre mixto en espera de la reunión de la Fed y altos precios del petróleo: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados de renta variable en Wall Street operan con movimientos mixtos, en espera de conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, para la que se anticipa que los tipos de interés se mantengan en un rango que va de 3.50 a 3.75 por ciento.

El Nasdaq reporta un aumento de 0.18 por ciento, en los 24 mil 703.19 enteros, seguido por el S&P 500 que sube 0.04 por ciento, en los 7 mil 141.73 puntos, mientras que el Dow Jones cede 0.48 por ciento, en las 48 mil 897.34 unidades.

“Tras una sesión previa negativa, la atención se concentra en la reunión de política monetaria de la Fed, donde se espera que las tasas permanezcan sin cambios, en lo que podría ser la última comparecencia de Jerome Powell como presidente”, detallaron analistas de GBM.

Así cotizan los mercados en México y Europa hoy 29 de abril

Del lado de Europa las bajas son de de 1.24 por ciento para el FTSE 100 de Londres, en los 10 mil 204.94 enteros, seguido por el IBEX 35 de España con 0.61 por ciento menos, en los 17 mil 664.50 puntos, el CAC 40 de Francia pierde 0.33 por ciento, con 8 mil 77.34 enteros, y el DAX en Alemania con 0.08 por ciento menos, ronda en los 24 mil 8.50 puntos.

A nivel local los movimientos son positivos, pues, por un lado, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suma 0.14 por ciento, en los 67 mil 363.75 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.19 por ciento más, ronda en los mil 351.33 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan aumentos de 5.23 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 105.13 dólares por barril de petróleo, y el referencial Brent con 5.43 por ciento más, se sitúa en los 117.29 billetes verdes por unidad.