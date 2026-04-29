Sancionan a Esteban Andrada, ex de Rayados, con 13 partidos: Es uno de los mayores castigos en España

El portero argentino Esteban Andrada, exjugador de Rayados de Monterrey, fue sancionado con 13 partidos de suspensión tras agredir a un rival durante un encuentro de la Segunda División de España.

La decisión, confirmada este miércoles por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Futbol, coloca el castigo entre los más severos aplicados en los últimos años en el balompié profesional del país.

El castigo de Esteban Andrada Zaragoza por puñetazo

El Comité de Disciplina determinó aplicar la sanción en su grado máximo al considerar múltiples factores: la intensidad de la agresión, el daño causado —un hematoma en el pómulo izquierdo del jugador—, la persistencia en la conducta y la dimensión del incidente más allá del ámbito deportivo.

En su resolución, el organismo subrayó que la acción proyectó una imagen que “trasciende el mero evento deportivo, lo que otorga un plus de responsabilidad de los participantes”. Además, señaló que el club no presentó alegaciones durante el proceso disciplinario.

La sanción impuesta a Andrada se divide en dos partes:

12 partidos por la agresión, conforme al Código Disciplinario

por la agresión, conforme al Código Disciplinario 1 partido adicional por la expulsión tras doble amonestación

En el mismo encuentro, el portero del Huesca, Dani Jiménez, también fue expulsado por golpear a Andrada durante el altercado, lo que derivó en una sanción de cuatro partidos.

Las sanciones, según la normativa, pueden ser apeladas por los clubes involucrados.

El argentino Esteban Andrada (3i), portero del Zaragoza, da un puñetazo al capitán del Huesca Jorge Pulido (2i) tras ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos disputado ayer en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion. EFE/Veronica Lacasa (Veronica Lacasa/EFE)

¿Qué pasó con Esteban Andrada?

El incidente ocurrió en los minutos finales del partido entre el Real Zaragoza y el Huesca, hacia el minuto 99, con el marcador 1-0.

Andrada fue expulsado tras empujar al defensor Jorge Pulido. Después de recibir la tarjeta roja, el guardameta corrió hacia el jugador rival y le propinó un puñetazo en el rostro.

El impacto provocó la caída de Pulido y desencadenó una trifulca entre futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos. El altercado obligó a la intervención de las autoridades y dejó varias expulsiones adicionales en un final de partido descrito como caótico.

Tras el incidente, Andrada ofreció disculpas por lo ocurrido. En paralelo, el entrenador del Zaragoza, David Navarro, se refirió al estado del jugador: “Ahora mismo, lo que me preocupa es la persona; todos los días hablamos, él está dolido por lo que sucedió. Creo que es un ser humano, aunque lo podamos olvidar, ha cometido un error, lo va a pagar y ya está”.

El técnico también defendió la reacción del grupo en medio del altercado: “La gente entró a defender a su compañero, a intentar que lo dejaran de golpear entre todos y creo que es lo que había que hacer”.

Uno de los mayores castigos en el futbol español

La suspensión de 13 partidos sitúa a Andrada en una lista de sanciones relevantes en la historia del futbol español. Aunque no es la más alta, sí se ubica entre las más significativas en tiempos recientes.

El registro histórico lo encabeza el jugador del Zaragoza Joaquín Cortizo, quien recibió 24 partidos de suspensión en 1964 tras una entrada que provocó la fractura de tibia al delantero Enrique Collar.

Otros casos destacados incluyen:

El paraguayo Pedro Fernández (Granada), sancionado con 15 partidos en 1974

Diego Armando Maradona como víctima de una entrada de Andoni Goikoetxea en 1983, que derivó en una sanción inicial de 18 partidos (reducida a 7)

Hristo Stoichkov, castigado con seis meses en 1990 por agredir a un árbitro

Pepe, sancionado con 10 partidos en 2009 por agresión a rivales

También figuran casos como el del argentino Germán Burgos, suspendido 11 encuentros en 1999, y otros castigos de doble dígito por conductas violentas o agresiones a árbitros.

En el contexto actual del futbol español, la sanción de Andrada supera las impuestas esta temporada a otras figuras. Entre ellas destaca la del jugador del Rayo Vallecano, Isi Palazón, quien recibió siete partidos de suspensión.

El castigo a Palazón se debió a insultos al árbitro (cuatro partidos), protestas (dos) y acumulación de tarjetas amarillas (uno), tras el empate 3-3 ante la Real Sociedad.

En la misma línea, el técnico argentino Matías Almeyda también fue sancionado con siete encuentros antes de su salida del Sevilla, en un proceso disciplinario relacionado con su conducta durante un partido de liga.

Con información de EFE y AP