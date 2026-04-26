Videos: Ex de Rayados de Monterrey provoca pelea campal en España; ‘es inadmisible’ dice el Zaragoza

El portero argentino Esteban Andrada, ex de Rayados de Monterrey y actual arquero del Real Zaragoza, protagonizó un incidente que derivó en una pelea campal durante el derbi ante el SD Huesca en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion.

El arquero lanzó un puñetazo al capitán rival Jorge Pulido tras ser expulsado en el tiempo añadido del encuentro.

El club español reaccionó con un comunicado oficial en el que condenó lo sucedido y calificó la acción como “inadmisible”, además de advertir que analizará los hechos y tomará medidas disciplinarias.

El episodio marcó el cierre de un partido que terminó 1-0 y que escaló en tensión hasta un desenlace caótico.

¿Qué pasó en el Huesca vs Zaragoza? Puñetazo de Andrada, expulsiones y pelea campal

Con el marcador 1-0 y en el minuto 98, el exportero del Monterrey vio la tarjeta roja tras empujar a Pulido. Inmediatamente después, el guardameta perdió el control, buscó al defensor del Huesca y le propinó un golpe en el rostro, acción que detonó la reacción del resto de jugadores en el campo.

El enfrentamiento escaló de forma inmediata. Futbolistas titulares y suplentes de ambos equipos se inmiscuyeron en una pelea generalizada que derivó en múltiples expulsiones.

El portero del Huesca, Dani Jiménez, también lanzó un puñetazo a un rival, mientras que el jugador del Zaragoza Dani Tasende fue expulsado por una patada.

La magnitud del altercado obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad para contener la situación sobre el terreno de juego, en un final descrito como caótico tras el detonante inicial del golpe de Andrada.

Comunicado del Zaragoza: Califican de ‘imágenes impropias’ y anuncian medidas disciplinarias contra Andrada

El Zaragoza fijó postura mediante un comunicado en el que rechazó lo ocurrido al cierre del encuentro en El Alcoraz. “En los instantes finales (…) hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido”, señaló el club.

La institución subrayó que los hechos no representan sus valores: “Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival”.

Además, enfatizó el impacto del incidente en su entorno social: “Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas (…) Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás”.

El pronunciamiento cerró con una condena directa: “Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido (…) algo que resulta inadmisible”, y confirmó que “analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes” respecto a Andrada y los demás involucrados.

Entrenador de Zaragoza ofrece disculpas por lo ocurrido

Tras el partido, el entrenador del equipo español, David Navarro, ofreció disculpas por lo ocurrido. “Pedir disculpas; no tiene excusas lo que ha pasado”, declaró en rueda de prensa posterior al encuentro, en una valoración centrada en el incidente.

Por parte del Huesca, el técnico José Luis Oltra anticipó el impacto mediático del cierre del juego. “Se va a hablar más del desenlace final que del partido”, afirmó, antes de añadir: “no hay explicación, ni justificación”, en referencia a la agresión y la reacción colectiva posterior.

Con información de EFE.