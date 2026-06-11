El Mundial 2026 ‘anota gol’ para el negocio de la videovigilancia

El negocio de la videovigilancia en México está en un buen momento en el contexto del Mundial 2026.

El Mundial 2026 no solo colocará a la Ciudad de México como que tiene más videovigilancia de América Latina con 119 mil 563 cámaras y 8.7 circuitos cerrados de televisión por cada mil habitantes, sino que el evento será el catalizador para este negocio.

Kenia Caballero, directora de la Security Industry Association Capítulo México (SIA México) reveló que el porcentaje de instalación de cámaras de videovigilancia por el Mundial aumentó 46 por ciento en puntos neurálgicos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sus alrededores.

Además, en espacios de convivencia social: hoteles, transporte, zonas turísticas y áreas deportivas se incrementó la colocación de nuevos equipos entre 30 y hasta 50 por ciento anual, de acuerdo con los datos presentados por la especialista.

Sin embargo, el reto de la videovigilancia se encuentra en la capacidad de reacción de las autoridades y organizadores ante fenómenos naturales, la prevención de la violencia, el auxilio a personas extraviadas y la revisión de infraestructura.

Dentro de las 16 sedes designadas para la Copa del Mundo entre Estados Unidos, México y Canadá, la capital del país es la más videovigilada, por encima de la ciudad de Nueva York, señaló Kenia Caballero.

En su participación en la Expo Seguridad México dijo que tan solo en el Estadio Ciudad de México se tiene un inventario de 560 cámaras para el desarrollo de la justa.

De acuerdo con la Evaluación del mercado mexicano de seguridad física 2025, elaborada por la SIA junto con la consultora Omdia, el mercado mexicano de equipos de seguridad alcanzó un valor de 737 millones de dólares en 2024.

Las proyecciones de las firmas de investigación apuntan a que este segmento crecerá a una tasa anual compuesta del 9 por ciento hacia el 2028, superando el promedio global del 8.2 por ciento debido a las necesidades de actualización.

“México se está convirtiendo en uno de esos países donde se está empezando a invertir muchísimo, nosotros empezamos en Chile, luego Perú, Brasil, Argentina hace cinco años y ahora entramos en México donde compramos ADT México en octubre del año pasado”, señaló Stefan Konrad, director general de Verisure para Latinoamérica.

El directivo detalló en entrevista que dicha adquisición sumó 125 mil clientes a su cartera regional y actualmente se encuentra en una fase de consolidación operativa y tecnológica.

“Si quieres tener presencia en Iberoamérica y quieres crecer, creo que México es un más, es imposible ser líder iberoamericano sin estar en México, donde hay una creciente búsqueda del cliente por esa seguridad 360 grados”, destacó Konrad.

El ejecutivo remarcó que las tendencias de consumo muestran un interés al alza por sistemas de alarmas monitoreadas las 24 horas que integren alertas de intrusión, emergencias sanitarias e incendios tanto en hogares como en establecimientos comerciales.

(El Financiero)

Firmas globales como la sueca Axis Communications registran crecimientos de doble dígito en el mercado nacional a través de soluciones de videovigilancia, control de acceso y audio en red orientadas a la infraestructura pública, transportes y hotelería.

Alejandro Aguirre, director comercial de Axis México, explicó que el Mundial representa un desafío que obliga a utilizar de forma eficiente la data generada en las terminales aéreas y en los perímetros de los Fan Fest de la FIFA.

“Los Fan Fest en las ciudades sedes es el equivalente a tener grandes festivales de música como un Vive Latino o un Pa’l Norte, eso va a ser bien interesante en términos sí de seguridad, pero también en temas de cómo le ayudas a un turista extranjero”, precisó Aguirre.

Las zonas de concentración masiva diseñadas para la proyección de los 104 partidos del torneo abarcan espacios públicos como el Zócalo de la Ciudad de México, el Parque Fundidora en Monterrey y la Plaza Liberación en Guadalajara.

“Existen riesgos que van desde la falta de orden y limpieza que provoque caídas de los asistentes, incendios, aglomeraciones en puntos claves como las salidas de emergencia o las estampidas o el colapso de estructuras como gradas o pantallas”, destacó Rubén Balbuena, director de Prevencionar México.

El especialista fue seleccionado por la FIFA como host city manager en el Fan Fest del Zócalo capitalino, posición desde la cual coordinará los esquemas de mitigación de riesgos.

“Tenemos que cubrir al menos ocho turnos y tendremos funciones definidas, pero nuestro principal reto es ser los ojos de la Federación de cara a estos riesgos que pudieran presentarse e inmediatamente reportarlos”, concluyó Balbuena en su declaración.