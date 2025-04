Derrama económica de Pal’ Norte se dispara y crece hasta 166% este año

El festival de música Pal’ Norte 2025 generará una derrama económica de entre 1,500 y 2 mil millones de pesos (mdp), cifra que si se compara con los 750 mil mdp del año anterior, muestra un crecimiento de entre 100 y hasta 166 por ciento.

El evento —que es organizado por la compañía regiomontana Apodaca Group, fundada por Óscar Flores— se llevará a cabo en el Parque Fundidora, en Monterrey desde el 4 hasta el 6 de abril, en donde se espera una asistencia de hasta 300 mil personas.

“Este año contaremos con un espacio renovado, en un terreno que se amplió hasta 42 hectáreas, con más andadores, mejor iluminación, pistas, seguridad reforzada y áreas de descanso”, indicó la Secretaría de Turismo de Nuevo León (NL), “con una oferta de artistas destacados como: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake (primera vez en México), Green Day, Fall Out Boy, Charli XCX, Kings of Leon y The Chainsmokers, entre otros”.

Bernardo Bichara, presidente del Parque Fundidora, destacó que para el evento musical se espera una ocupación hotelera plena, desde Allende hasta Saltillo, dada la llegada de miles de personas de todo el país y del extranjero.

Bichara detalló que, “sin lugar a dudas, Heineken México es uno de los principales beneficiados de este evento, tanto que hasta decidió patrocinar su nombre bajo su marca Tecate.

“Para todos los amantes de la música, este icónico festival es de los más esperados cada año, pues se caracteriza por su poderoso y ascendente line up, así como por los momentos únicos que ofrece, ya sea desde cantar tu canción preferida a todo pulmón, refrescarte con una bebida deliciosa, o saltar junto a las multitudes”, señaló Heineken México a través de un comunicado.

De hecho, la empresa de Países Bajos, cuyo origen se cimienta en Monterrey a través de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ha estado presente en prácticamente todas las ediciones, aunque por ejemplo en la primera, que ocurrió en 2012, lo patrocinó con su marca Indio.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, califica a Pal´ Norte como el evento musical más importante de Latinoamérica y aseguró que el Parque Fundidora está preparado para recibir a 100 mil personas por día.

Precios 31 veces más caros que en la primera edición

Sin embargo, este año la inflación no solamente se siente en la compra de los bienes y servicios de la canasta básica, sino también en los precios de los boletos de Tecate Pal’ Norte 2025.

Cabe recordar que en noviembre de 2012 se realizó en el Parque Diego Rivera de San Pedro Garza García, Nuevo León la primera edición de este festival de música.

En aquel entonces los precios de los boletos tuvieron un costo que oscilaba entre 495 y 825 pesos, en donde asistieron 35 mil personas; mientras que en Pal’ Norte 2025 el abono por los 3 días en la fase “tempranero” —la más económica— tiene un precio de 4 mil 370 pesos.

En tanto, el VIP en su última fase llegó hasta los 15 mil 450 pesos. Si se compara el boleto más económico para asistir a la primera edición de Pal’ Norte contra la de 2025, el precio es 9 veces más alto. Mientras que en el VIP fue 31 veces más costoso.

En 2013, The Wall Street Journal habló sobre la inflación de los conciertos y cómo después de la pandemia, subieron sus precios y fue “El año donde la entrada para un concierto fue de hasta mil dólares”.