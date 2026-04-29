Peso se pone ‘nervioso’ antes de última decisión de la Fed con Powell como presidente

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 29 de abril.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar este miércoles 29 de abril, mientras el mercado espera la última decisión de política monetaria de la Fed con Jerome Powell como presidente.

Se espera que la Reserva Federal deje la tasa de interés sin cambios. Kevin Warsh libró una votación clave en el Senado y ahora el nombramiento de Donald Trump para suplir a Powell será puesto a votación en el Pleno, donde los republicanos tienen mayoría.

Los precios del petróleo volvieron a repuntar, con el Brent cotizándose cerca de los 117 dólares por barril, debido a la perspectiva de que el bloqueo de EU a Irán se prolongará por más tiempo.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar este miércoles?

El peso pierde 0.47 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.47 unidades, 9 centavos más con respecto al cierre del martes 28 de abril.

“El foco principal está en la decisión de tipos de la Reserva Federal, donde se anticipa que Jerome Powell mantenga una postura estable en las tasas, pero con un tono marcadamente hawkish (restrictivo) debido a la persistencia de la inflación por el conflicto en Oriente Medio”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.94 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.92 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.39 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.07 por ciento.

Entre las divisas que más se deprecian ante el dólar están el peso chileno con 1.24 por ciento; el rand sudafricano con 0.95 por ciento; el won surcoreano con 0.81 por ciento; el dólar neozelandés con 0.78 por ciento, y el peso colombiano con 0.72 por ciento.