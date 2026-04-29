Guerra en Irán y salida de Emiratos Árabes de la OPEP+ disparan a más de 100 dólares el barril de petróleo

Los precios del petróleo volvieron a rebasar la marca de los 100 dólares por barril, mientras los participantes del mercado se mantienen a la espera de una respuesta por parte de Estados Unidos respecto a un acuerdo provisional que Irán estaría dispuesto a aceptar para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Lo anterior ocurrió en medio de un reacomodo del mercado petrolero, ya que Emiratos Árabes Unidos anunció que dejará de ser parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) a partir del próximo mes, lo que afectará la capacidad del grupo para gestionar los precios del energético en un entorno altamente volátil.

Bajo este contexto, el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó brevemente los 100 dólares por barril, para finalizar en los 99.93 dólares por unidad, tras avanzar 3.69 por ciento; por su parte, la Mezcla Mexicana registró un incremento de 3.03 por ciento, hasta los 101.77 dólares por unidad; mientras que el Brent alcanzó su nivel más alto desde finales de marzo, en los 111.15 billetes verdes por unidad, tras avanzar 2.70 por ciento.

“La OPEP+ tiene como objetivo regular la producción y los precios del crudo en aras de los intereses mutuos, pero con el conflicto de Oriente Medio cambiando por completo las reglas del juego, el régimen instaurado en 1960 se está desmoronando progresivamente”, señaló Elior Manier, analista de Oanda.

Añadió que la idea es que los países productores más poderosos ya habían comenzado a intentar eliminar a los productores más pequeños mediante la sobreproducción y la caída de los precios, una tendencia que se observó el año pasado y que llevó los precios del petróleo a mínimos de 5 años, provocando la salida de Indonesia, Qatar y otros países en los últimos años.

“Si a esto le sumamos la geopolítica profundamente polarizada de los últimos años, donde décadas de paz se han transformado en inestabilidad global, tenemos la receta para una noticia que podría revolucionar el mercado”, apuntó.

Sin fecha para bajar precio del petróleo

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B×+, apuntó que actualmente la curva de futuros proyectada para el WTI apunta a niveles elevados en los precios todavía por unos meses, con un cierre de año alrededor de los 78 dólares por barril.

“Esto tiene que ver naturalmente con la incertidumbre respecto a la extensión del conflicto, así como con la recuperación de la infraestructura de producción, procesamiento y transporte de energéticos en la región del Medio Oriente”, explicó el experto.

Detalló que la salida de los Emiratos Árabes Unidos del cartel de países exportadores agregó algo de presión adicional en la cotización del hidrocarburo. Sin embargo, es importante porque esta nación ha estado buscando expandir su capacidad de producción, siendo bloqueado por otros miembros como Arabia Saudita.

En tanto, Salih Yilmaz, analista sénior de Bloomberg Intelligence, detalló que, “a corto plazo, los mercados financieros seguirán centrados en el estrecho de Ormuz y la escasez de flujos físicos. Solo cuando se reabra el canal, y dependiendo de la rapidez con la que Estados Unidos aumente su producción, preveo que la atención volverá a centrarse en los fundamentos”.

Turbosina, en máximos

Por otra parte, el precio de la turbosina en los principales aeropuertos del país se ha encarecido entre 53 y 66 por ciento respecto a los niveles previos al conflicto en Medio Oriente iniciado a finales de febrero de este año, de acuerdo con datos de Grupo Mundo Maya.

En este contexto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue el inmueble que presentó el mayor incremento en la tarifa de turbosina, al pasar de 10.9 a 18.1 pesos por litro en los últimos dos meses, lo que significó un incremento de 66.5 por ciento.

Otros dos inmuebles que también presentaron aumentos por arriba del 60 por ciento fueron el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán en Puebla, así como el Aeropuerto Internacional Ing. Alberto Acuña Ongay en Campeche, con alzas de 64.1 y 60.3 por ciento, respectivamente.

Ligeramente por debajo de estos aumentos se encuentran los aeropuertos de San Luis Potosí (59.1 por ciento más caro que hace dos meses), Oaxaca (59.5), Tulum (59.4), Tamaulipas (59.4), Chetumal (58.8) y Nuevo León (58.4).

El Aeropuerto Internacional de Palenque, Chiapas, también registró un incremento de doble dígito, al ubicarse en 53.2 por ciento, sin embargo, fue el inmueble con el menor aumento de los aeropuertos que opera Grupo Mundo Maya.

Sin embargo, los precios de la turbosina podrían ya haber alcanzado su límite, ya que los precios del 28 de abril al 4 de mayo presentaron un ajuste generalizado a la baja de entre 12 y 14 por ciento respecto a los niveles de la semana previa.

Este comportamiento sugiere que, aunque el mercado ha comenzado a corregir, la turbosina permanece en una meseta alta, lo que mantiene presiones sobre los costos operativos de las aerolíneas.