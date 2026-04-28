Aversión al riesgo por 2 meses de guerra en Irán ‘domina’ el mercado: Así está el tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este martes 28 de abril.

La expectativa de que la interrupción en los flujos de petróleo se extenderá por más tiempo genera una mayor aversión al riesgo acentúa la fortaleza del dólar, que se aprecia ante el peso en la sesión de este martes 28 de abril.

El presidente Donald Trump afirmó que Irán está en un “estado de colapso” y que pidió a Estados Unidos termina con el bloqueo contra sus puertos en el Estrecho de Ormuz.

Qatar también se unió a la conversación. “El Estrecho de Ormuz no debería ser utilizado como arma militar. Debe ser reabierto hoy sin previa condición de ninguna parte”, dijo el canciller Majed al Ansari.

Tipo de cambio peso frente al dólar HOY 28 de abril

El peso se deprecia 0.09 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.39 unidades, un centavo más con respecto al cierre de lunes 27 de abril.

“El tipo de cambio estará en un rango operativo de entre 17.32 y 17.45 unidades. El contexto internacional de no definición en Medio Oriente seguirá presionando los precios de los combustibles refinados, lo que representa un riesgo para la economía familiar en México", indicó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.82 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.86 unidades por cada billete verde este martes 28 de abril.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.36 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.05 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el franco suizo con 0.61 por ciento; el dólar neozelandés con 0.59 por ciento; la corona sueca con 0.57 por ciento; el peso colombiano con 0.50 por ciento, y el rublo ruso con 0.49 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg