¿Qué hizo ‘El Jardinero’ tras la muerte de ‘El Mencho’? ‘Quería controlar al CJNG’

'El Jardinero' fue capturado por un grupo especial de la Marina. El operativo fue la culminación de un seguimiento de 19 meses.

El Gabinete de Seguridad confirmó que ’El Jardinero’ se perfilaba para ser el sucesor de ‘El Mencho’ en el Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte del capo en un operativo en febrero pasado.

“De acuerdo con información de inteligencia, a la muerte de ‘El Mencho’, ‘El Jardinero’ empezó la movilización de personal armas y recursos con el objetivo de hacerse con el poder" del Cártel Jalisco Nueva Generación, afirmaron las autoridades en conferencia de prensa.

El Gabinete de Seguridad destacó que la captura de Audias ‘N’ representa un golpe contundente contra la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación para transportar drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Así fue el ‘marcaje personal’ a ‘El Jardinero’

El Gabinete de Seguridad detalló que empezaron un seguimiento detallado contra Audias ‘N’ desde octubre de 2024, es decir, hace 19 meses.

Fue hasta el 25 de abril pasado cuando las autoridades federales confirmaron con precisión que ‘El Jardinero’ se escondía en unas cabañas ubicadas en la comunidad de El Mirador, en Nayarit.