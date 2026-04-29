Aeroméxico lanza la estrategia stopover y refuerza su conectividad global desde México

Acapulco, Guerrero, 28 de abril de 2026. – Aeroméxico presentó los principales avances que ha impulsado en el último año en materia de conectividad, crecimiento de flota, experiencia al cliente, puntualidad, transformación digital y fortalecimiento de su programa de lealtad, reafirmando su posición como la aerolínea bandera de México y uno de los actores más relevantes de la industria turística del país.

Como parte de las novedades de producto, la compañía anunció la implementación de la estrategia Stopover en Ciudad de México, una alternativa que permite a los pasajeros internacionales visitar dos destinos en un mismo viaje bajo determinadas condiciones tarifarias.

En línea con su estrategia de expansión, la aerolínea destacó las rutas inauguradas en 2025 desde Ciudad de México hacia Cartagena, Phoenix, Filadelfia, Cali, Panamá y Punta Cana. En lo que va de 2026, la compañía ha iniciado servicio en las rutas de Ciudad de México a Tegucigalpa, Quito y Barcelona, así como Monterrey–París. Además, destacó las próximas activaciones como Monterrey–Nueva York y Guadalajara–Seattle, consolidando así una red cada vez más robusta y competitiva.

Adicionalmente, Aeroméxico contempla una operación de 21 vuelos chárter que permitirán trasladar a más de 1,600 aficionados y equipos de fútbol durante uno de los periodos de mayor actividad deportiva internacional del año, reforzando su capacidad para atender eventos de alta demanda

Aeroméxico también compartió el crecimiento sostenido de su flota durante los últimos 7 años, proyectando alcanzar171 equipos al cierre de 2026, lo que representa un incremento de 37% vs. 2019. Este fortalecimiento ha permitido expandir la operación en mercados estratégicos y seguir elevando la eficiencia operativa de la compañía.

En materia de experiencia al cliente, la compañía subrayó las inversiones realizadas para seguir elevando sus estándares de servicio. Entre ellas destacan la renovación de la bahía de check-in Premier One en la Terminal 2 del AICM, el avance en la conectividad a bordo mediante Wi-Fi de alta velocidad en la flota Embraer 190; y el fortalecimiento de su experiencia premium, reconocida recientemente en los PAX Readership Awards 2026 por su amenity kit de Business Class desarrollado en colaboración con la marca francesa Lancel.

La aerolínea también reiteró su liderazgo operativo al haber sido reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea global más puntual del mundo, de acuerdo con el On- Time Performance Review 2025 de Cirium, y mantener esta tendencia en lo que va de este año, luego de haber obtenido el primer lugar durante enero y febrero, así como el segundo durante marzo.

En el frente digital, Aeroméxico informó que su nueva app ya supera los 4.5 millones de descargas y continúa incorporando herramientas que brindan mayor autonomía a los clientes, como check-in en dos pasos, escaneo de documentos, gestión de itinerarios, selección de complementos y consulta de Puntos Aeroméxico Rewards. Estos avances forman parte de la estrategia de transformación digital de la compañía, enfocada en ofrecer una experiencia más simple, ágil e integrada para sus clientes.

Como parte de sus avances en transformación digital y relación con el cliente, Aeroméxico destacó la evolución del programa de lealtad Aeroméxico Rewards. Actualmente, 38% de los pasajeros de la aerolínea están vinculados a este programa, lo que representa un incremento de 10 puntos porcentuales frente al año anterior, registrando un total de 14.4 millones de socios, con una base activa de 2 millones de clientes.

Los miembros activos crecieron 13%, y los ingresos por redención aumentaron 22% año contra año, reflejando una mayor relevancia del programa dentro de la relación con sus socios. Como parte de esta evolución, en enero Aeroméxico lanzó la experiencia nativa para comprar vuelos con puntos dentro de su flujo principal, y de enero a la fecha 28% de los clientes que redimen sus puntos ya lo hacen a través de la app.

Con estos avances, Aeroméxico continúa consolidando una estrategia enfocada en el crecimiento de su red, la innovación de sus productos y la evolución de la experiencia de viaje, en línea con las necesidades de un viajero cada vez más conectado y exigente.

Acerca de Grupo Aeroméxico

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora con subsidiarias que se dedican a la aviación comercial y de carga en México, capacitación, asistencia y mantenimiento, así como el control de su programa de lealtad de pasajeros: Aeroméxico, Aeroméxico Connect, Aeroméxico Cargo, Aeroméxico Formación, Aeroméxico Servicios y Aeroméxico Rewards. La compañía es la aerolínea bandera de México y tiene su principal centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos tiene alcance en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa. La flota operativa actual del Grupo está integrada por aviones Boeing 787 y737, así como Embraer 190 de última generación. Aeroméxico es socio fundador de SkyTeam, una alianza que cumple 25 años y ofrece conectividad hacia 184 países a través de 18 aerolíneas socias.

Contacto para medios de comunicación: amcomunicacioncorporativa@aeromexico.com