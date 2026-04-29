(MAPA) La Ciudad de México se hunde más de 2 cm al mes: Así lo revela nuevo satélite de la NASA

El hundimiento de la CDMX está asociado a la sobreexplotación de acuíferos y a la naturaleza lacustre del terreno.

Un nuevo satélite de observación terrestre desarrollado por la NASA en colaboración con la agencia espacial india ISRO ahora permite medir con precisión el hundimiento progresivo del suelo en la Ciudad de México, un fenómeno que afecta desde hace décadas a la capital del país.

De acuerdo con una publicación de la agencia espacial estadounidense realizada este miércoles, imágenes del satélite NISAR muestran que algunas zonas de la CDMX se hundieron más de dos centímetros por mes entre octubre de 2025 y enero de 2026, lo que confirma la aceleración del fenómeno en ciertas áreas urbanas.

La nueva tecnología permite por primera vez monitorear estos cambios casi en tiempo real desde el espacio, lo que podría mejorar la planificación urbana y las estrategias para mitigar los riesgos en una de las ciudades más grandes del mundo.

El satélite NISAR, desarrollado conjuntamente por la NASA y la agencia espacial india ISRO, fue lanzado el 30 de julio de 2025 desde el centro espacial de Satish Dhawan, en India.

La misión forma parte de un programa de observación terrestre que busca medir con alta precisión cambios en la superficie del planeta, incluidos movimientos del suelo, desplazamientos de hielo y variaciones en ecosistemas, según información de las agencias espaciales.

La agencia espacial explica que la misión utiliza interferometría de radar de apertura sintética (InSAR), una técnica que compara imágenes satelitales sucesivas para identificar cambios milimétricos en la elevación del terreno. Este sistema permite generar mapas de deformación con alta resolución y sin depender de condiciones de iluminación o el clima.

¿Qué partes de la CDMX se están hundiendo y por qué?

El hundimiento de la Ciudad de México está asociado principalmente a la sobreexplotación de acuíferos y a la naturaleza lacustre del terreno —la capital fue construida sobre los sedimentos del antiguo lago de Texcoco—, factores que agravan problemas como inundaciones y daños a la infraestructura, según expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El mapa satelital utiliza colores para representar la magnitud del hundimiento. Las zonas en azul oscuro señalan áreas donde el terreno se ha hundido más de dos centímetros al mes, principalmente debido “al bombeo de agua subterránea, que ha provocado la compactación del antiguo lecho seco del lago sobre el que se construyó la ciudad”, señala el programa de la NASA.

La NASA señala que el lago artificial Nabor Carrillo, construido al noreste del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), y áreas del antiguo sistema lacustre como el lago de Chalco, destacan entre las regiones con mayor deformación.

Otro elemento visible en el mapa es el Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma. Este monumento fue inaugurado en 1910 para conmemorar el centenario de la Independencia de México. Con el paso del tiempo, el hundimiento del terreno ha obligado a añadirle 14 escalones al monumento de 30 metros de altura.

En algunas zonas del Valle de México, el hundimiento del suelo ha sido constante durante décadas y se ha intensificado en áreas con mayor extracción de agua subterránea para consumo urbano e industrial.

Con información de EFE.