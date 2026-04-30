‘Canelo’ Álvarez va por el título supermediano: ¿Quién es su rival Christian Mbilli?

Con esta pelea, Saúl ‘Canelo’ Álvarez busca recuperar un título mundial tras su derrota el año pasado. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

¡Ya tiene rival! Saúl Álvarez regresa al ring para enfrentarse al boxeador francés Christian Mbilli. Esta no será una pelea cualquiera: con ella, ‘Canelo’ busca recuperar un título mundial tras su derrota frente a Terence Crawford.

A mediados de abril, ‘Canelo’ Álvarez había manifestado su intención de volver al cuadrilátero, luego de pasar un año fuera del deporte. Incluso, no se llevó a cabo su tradicional pelea de mayo debido a una cirugía en el codo.

“Estamos analizando. Richard (Schaefer) estuvo con Turki (Alalshikh) la semana pasada en Londres; hay una baraja de rivales y vamos a ver cuál es el mejor”, comentó en su momento durante un evento de golf realizado en la Ciudad de México. No obstante, hoy se reveló quién será su próximo oponente.

Canelo Álvarez peleará en septiembre. (Foto: Cuartoscuro.com). (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué se sabe de la pelea de ‘Canelo’ vs. Christian Mbilli?

El rival del boxeador mexicano fue revelado por la revista especializada en boxeo The Ring, que afirmó que “Canelo Álvarez y Christian Mbilli han cerrado un acuerdo para enfrentarse”.

Tal como había adelantado el propio pugilista tapatío, se tiene previsto que la pelea se realice en septiembre; sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha exacta.

La revista añade que el combate está programado para llevarse a cabo en Riad, capital de Arabia Saudita. Con este enfrentamiento, el mexicano tendría la posibilidad de conquistar el título de peso supermediano del CMB que ostenta Mbilli.

El boxeador Saúl "Canelo" Álvarez quiere recuperar uno de los títulos que perdió el año pasado. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

La última ocasión en la que ambos coincidieron fue el año pasado. En ese momento, ‘Canelo’ llegó a Las Vegas, Nevada, para poner en juego sus cuatro cinturones como campeón indiscutido de peso supermediano ante el estadounidense Terence Crawford.

La pelea no fue favorable para el mexicano, quien terminó por caer. A pesar del resultado, ‘Canelo’ no se vino abajo tras la derrota: “Una derrota no me define. Estoy acá para tomar riesgos”, declaró luego de la decisión de los jueces, de acuerdo con ESPN.

Previo al combate de Álvarez, Christian Mbilli subió al ring para enfrentarse a Lester Martínez; sin embargo, el encuentro, pactado a 10 rounds, terminó en empate.

¿Quién es Christian Mbilli, el rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Christian Mbilli es un boxeador nacido en Camerún, pero con nacionalidad francesa. Fue en este país donde inició su carrera amateur; sin embargo, al dar el salto como profesional, decidió establecerse en Canadá.

Mbilli participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 representando a Francia, aunque no consiguió medalla. A pesar de ello, su récord como boxeador profesional hace honor a su apodo: ‘La Pantera Asesina’.

El púgil llega invicto al combate con ‘Canelo’, tras acumular 29 victorias, 24 de ellas por nocaut. De esta manera, y tras el retiro de Terence Crawford, el CMB nombró a Mbilli como campeón mundial de peso supermediano.

El boxeador francés es consciente del impacto que generan sus triunfos entre otros peleadores, como compartió en una entrevista con el portal oficial de la UFC.

“No quiero sonar arrogante, pero llevo años retando a los mejores de la división, y es evidente que no reaccionan con la misma energía cuando se menciona mi nombre”, aseguró; aunque también mantiene cautela respecto a sus logros.

“En el boxeo, basta un mal golpe para perder una pelea. He sacrificado mi vida por el boxeo, así que si pierdo, lo pierdo todo”, afirmó en la conversación. Ahora, pondrá en juego su título.