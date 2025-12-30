‘Canelo me subestimó, pensé que iba a ser más difícil’: Crawford sobre su pelea con Saúl Álvarez

Terence Crawford compartió detalles sobre su pelea con Saúl Canelo Álvarez y la manera en que leyó la pelea desde los primeros rounds, al grado que, aseguró, esperaba un mayor reto del mexicano.

En una conversación con el streamer Adin Ross, el boxeador estadounidense describió que su percepción inicial dentro del ring fue distinta a la expectativa previa y que, conforme avanzaron los asaltos, identificó límites claros en la estrategia de su rival.

¿Qué dijo Crawford sobre su pelea con ‘Canelo’ Álvarez?

En la conversación, Crawford explicó que su impresión cambió rápidamente una vez iniciado el combate. “No voy a mentir. Pensé que iba a ser más difícil, ¿sabes? Pero cuando entré ahí y empecé a medirlo, dije: ‘Está bien, ya lo tengo’”, comentó sobre los primeros instantes de la pelea.

‘Bud’ Crawford señaló que, durante los primeros asaltos, no percibió ajustes relevantes del lado de su oponente. “En el primer round, en el segundo round, pensé: ‘Ok’. O sea, no estaba cambiando absolutamente nada”.

Crawford añadió que la opción más clara para Canelo Álvarez era incrementar la presión, aunque eso implicaba un riesgo evidente. “Lo único que podía hacer era intentar presionarme todavía más, pero entonces iba a quedar expuesto a los contragolpes”, explicó durante la transmisión.

Terence Crawford anunció su retiro, su última pelea fue contra Saúl 'Canelo' Álvarez. (Foto: EFE)

Uno de los temas de los que habló del boxeador estadounidense fue la conversación pública previa al combate y la forma en que se valoró su poder. Crawford afirmó que, antes de la pelea, el debate se concentró en el tamaño y la resistencia de Canelo, así como en la posibilidad de que él fuera superado por nocaut.

“Muchos pasaron mucho tiempo hablando de lo grande que es, de su resistencia al golpe, de que me iba a noquear, de que me iba a pasar por encima, de que yo no iba a poder lastimarlo”, relató.

“Eso era lo principal que decían. No estaban hablando de algo clave: si yo le pegaba, ¿podía hacerle daño?”, apuntó. A partir de lo ocurrido en el ring, Crawford sostuvo que ese factor se hizo visible durante la pelea. “Como se vio en la pelea, respetó mucho mi poder”, condenó.

El boxeador de EU también consideró que su fortaleza física fue subestimada. “Creo que mucha gente subestimó mi fuerza y mi pegada. Y creo que Canelo también lo hizo”, señaló, al recordar la reacción de su rival una vez iniciado el combate.

Crawford abordó el contexto de las divisiones y cómo, desde su perspectiva, eso influyó en la expectativa de Canelo. Relató que la lectura previa se centraba en su historial en categorías inferiores.

“En su mente pensaba algo como: ‘Este tipo es un wélter de 147 libras, peleó una vez en 154 y no se vio muy bien, y ahora está subiendo dos divisiones más. Voy a pasarle por encima como a todos los demás’”, comentó.

De acuerdo con su testimonio, el desarrollo del combate modificó esa idea inicial. “Creo que se llevó una sorpresa cuando entró al ring, y a partir de ahí hubo respeto”, concluyó.

Crawford se retira del boxeo profesional sin darle revancha a ‘Canelo’

Las declaraciones de Crawford se dan después de que anunciara su retiro del boxeo profesional, decisión comunicada hace algunos días. El estadounidense cerró su carrera con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates y un último triunfo frente a Canelo Álvarez, pelea que marcó su despedida de los cuadriláteros.

Crawford se retiró a los 38 años tras una trayectoria de 17 años, con 18 títulos mundiales en cinco divisiones y campeonatos indiscutidos en tres categorías distintas.