‘La vida es más importante que el boxeo’: Jake Paul reacciona a accidente de Anthony Joshua

El youtuber y boxeador Jake Paul mandó un mensaje de solidaridad para Anthony Joshua tras accidente (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE).

Jake Paul reaccionó al accidente automovilístico de Anthony Joshua en Nigeria, siniestro en la autopista Lagos-Ibadan, en el estado de Ogun, al suroeste del país.

El mensaje del boxeador estadounidense se difundió horas después de que autoridades de seguridad vial confirmaran el choque, que involucró al vehículo en el que viajaba el excampeón mundial de peso pesado.

La reacción de Jake Paul hacia el accidente de Anthony Joshua ocurrió después de que lo enfrentó el pasado 19 de diciembre en Miami, en un combate de peso pesado que terminó con victoria por nocaut del británico en el sexto asalto.

El mensaje de Jake Paul tras el accidente de Anthony Joshua

En una publicación en X, el boxeador Jake Paul escribió: “La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy orando por las vidas perdidas, por (Anthony Joshua) y por todos los impactados por este desafortunado accidente”.

El accidente se produjo pocos días después del combate entre Anthony Joshua y Jake Paul, una pelea que marcó el regreso del británico a los cuadriláteros tras un descanso de 15 meses. La victoria por nocaut reforzó la posición de Joshua dentro de la élite del peso pesado.

A sus 36 años, Joshua suma un historial profesional de 32 peleas, con 29 victorias —26 de ellas por la vía del nocaut— y cuatro derrotas. Es medallista olímpico de oro en Londres 2012 y ha sido campeón mundial en distintos organismos. Tras su más reciente triunfo, su nombre volvió a colocarse en el radar de un posible enfrentamiento futuro contra Tyson Fury, quien se retiró por quinta ocasión hace casi un año.

Por su parte, Jake Paul llegó a ese combate tras consolidar su transición al boxeo profesional. El estadounidense tuvo una doble fractura de mandíbula producto del enfrentamiento, por lo que se tuvo que someter a cirugía.

El británico Anthony Joshua terminó herido en el accidente que dejó dos muertos. (AP Photo/Lynne Sladky) (Lynne Sladky/AP)

¿Qué pasó en el accidente de Anthony Joshua en Nigeria?

De acuerdo con información del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC), el accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba Anthony Joshua se impactó contra un camión estacionado en la zona de Makun, sobre la autopista Lagos-Ibadan. El boxeador se trasladaba como pasajero en un todoterreno Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros.

Testigos citados por medios locales señalaron que el conductor del vehículo y un acompañante fallecieron tras el impacto, mientras que el equipo de seguridad del pugilista circulaba detrás del automóvil. Las autoridades indicaron que Joshua fue trasladado para recibir atención médica tras el choque.

Investigaciones preliminares, retomadas por agencias internacionales, apuntan a que el vehículo habría perdido el control durante una maniobra de adelantamiento, antes de colisionar contra el camión detenido a un costado de la vía.

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, expresó públicamente su pésame tras el accidente ocurrido en la autopista Lagos-Ibadan. En una publicación en su cuenta de X, acompañada de una fotografía junto al boxeador, el mandatario lamentó la tragedia y envió un mensaje de solidaridad a Anthony Joshua y a su familia.

“He hablado con AJ para expresarle personalmente mis condolencias por el fallecimiento de sus dos allegados (...) en el reciente accidente. Le deseé una pronta y completa recuperación y recé con él. Me aseguró que está recibiendo la mejor atención posible”, expresó el mandatario.

Tinubu además destacó la trayectoria deportiva del pugilista y resaltó su vínculo con Nigeria, al señalar que su valentía, disciplina y amor por el país lo han convertido en un motivo de orgullo nacional. El jefe de Estado pidió fortaleza para el deportista durante este periodo y expresó su deseo de descanso para las víctimas del accidente.

Y es que Anthony Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana, y vivió en Nigeria hasta los 12 años, cuando se trasladó con su familia al Reino Unido. “Hablé con su madre y oré por ella. Ella agradeció profundamente el llamado”, agregó el presidente nigeriano.

Mientras tanto, las autoridades nigerianas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en el estado de Ogun, mientras se da seguimiento a la evolución del caso.

Con información de EFE y AP.