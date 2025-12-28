Fabián Estay, exfutbolista del América, revela que salió con Ivonne Montero y Betty Monroe

Fabián Estay, exjugador chileno del Club América y otros equipos en México, admitió que tuvo algunas citas con famosas: Ivonne Montero y Betty Monroe.

En una entrevista para el canal de YouTube Secretos Del Vestidor, admitió que su paso por el América le dio un gran prestigio y lo rodeó un medio lleno de celebridades.

En cuanto a la actriz Ivonne Montero, el actual comentarista explicó que fue “recién terminadito en la película El tigre de Santa Julia”, película de Alejandro Gamboa en donde la actriz interpretó el papel de Rosa.

“Está muy bonita, es muy buena amiga mía”, dijo el futbolista chileno sobre su actual relación con Montero.

Según recordó el chileno, la forma de conocer gente era distinta a la época de las redes sociales: “de repente había lugares que se ponían de moda, barcitos, restaurantes o inauguraciones de cosas, te invitaban. Y la gente frecuentaba ahí”.

Sin embargo, el chileno no la conoció así, sino que de una forma un poco más casual: frecuentaba el Bosque de Tlalpan para correr y ahí fue en donde se acercó a ella, conversó y empezaron a salir. “Soy simpático, bonito no. Y esa simpatía, sacarle una risa a una mujer”, explicó.

Así fue la relación de Fabián Estay con Betty Monroe

Además de Ivonne Montero, Estay también recordó un romance que tuvo con la actriz Betty Monroe. Según explicó fue en la época que colaboraba con Ninel Conde y Ana La Salvia en un programa de televisión.

Ana salía con el ‘Bebé’ Pavel Pardo, Ninel con Duilio Davino y él con Betty, según explicó. “Me están obligando, a mí no me gusta hablar de ese tipo de cosas”, aseguró el chileno.

Sobre su relación con Monroe, explicó que la de viaje a Tulancingo (Hidalgo) y no quiso dar mayores detalles más allá de que fueron “unas saliditas”.

Estay insinuó que, en ese sentido, es fácil perderse en el oficio, puesto que entrenan temprano, comen y tienen toda la tarde libre; sin embargo, él siempre privilegió la disciplina por encima de todo.

“Te dije que el escudo te hacía bonito”, dijo sobre el jugar para el Club América. “Yo no me divertí. La pasé bien pero era muy responsable. Nunca dejé de entrenar”, aseguró.

Gracias a su posición económica, explicó, pudo ayudar a su familia. Anteriormente, sólo una tía era universitaria y ahora son al menos seis miembros quienes tuvieron la posibilidad de realizar sus estudios superiores.

Recordado con Toluca, América, Atlante, Santos Laguna e, incluso, el extinto Acapulco. Ganó dos campeonatos de liga con los ‘Diablos’ y uno más en Chile con el Universidad Católica. Jugó más de 380 partidos, marcó 59 goles y puso 5 asistencias, de acuerdo con Transfermarkt.

Con la selección chilena, Estay disputó 69 encuentros y marcó 5 dianas. Con la playera de la ‘Roja’, participó en 5 ediciones de la Copa América y el Mundial de Francia 98, en donde cayeron en octavos de final ante Brasil. Precisamente la ‘verdeamarela’ llegó hasta la final pero perdió ante el local.