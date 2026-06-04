Fruehauf domina el mercado de semirremolques

un equipo estratégico para la logística y el transporte de carga.

Fruehauf reafirmó su posición como uno de los fabricantes más sólidos de la industria del autotransporte de carga al haber alcanzado una participación de 10.68 por ciento en el mercado de semirremolques en México, así como un 35 por ciento en cajas secas, cifra que la posiciona como referente indiscutible en esta categoría.

De acuerdo con los resultados del estudio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) correspondientes al periodo enero-marzo de 2026, la compañía se mantiene en la posición número uno en México.

Rodrigo Arcos, director comercial de la compañía afirmó que, “ser nuevamente el fabricante número uno de semirremolques en México representa un orgullo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Este resultado es reflejo de la confianza y preferencia de nuestros clientes, colaboradores y socios comerciales, quienes día a día impulsan el crecimiento de Fruehauf”.

Este desempeño se genera en un mercado en al que hoy por hoy existe una mayor competencia entre fabricantes y por los retos que enfrenta el sector logístico, desde la eficiencia operativa hasta la optimización de costos.

Asimismo, la posición alcanzada en cajas secas resulta particularmente relevante debido a que este segmento es uno de los más demandados por las empresas de transporte y logística para el movimiento de mercancías de consumo, manufactura y comercio exterior.

Además de sus cajas secas, la empresa mantiene una estrategia enfocada en el desarrollo de soluciones para distintos segmentos del mercado, incluyendo plataformas, tanques y configuraciones especializadas para diversas industrias.

La compañía atribuye su desempeño gracias a una política de mejora continua, innovación de producto que han dirigido y adaptado a las necesidades cambiantes de los transportistas.

Bajo esta visión, Fruehauf anticipa que fortalecerá su capacidad de producción y servicio durante los próximos meses, con el objetivo de conservar su posición en el mercado de remolques, semirremolques y cajas secas segmento que es uno de los más estratégicos para la cadena logística y el transporte de carga en México.