Alianza de Ollamani y General Atlantic ‘no cambia al América’: Azcárraga promete luchar por campeonatos

El empresario Emilio Azcárraga Jean aclaró a los aficionados que la alianza de Ollamani y General Atlantic no representa un cambio en la identidad del Club América, pues el proyecto mantiene su liderazgo y el compromiso de competir por campeonatos.

A través de una publicación en X, Azcárraga señaló que el club inicia una nueva etapa “sin perder su esencia” y subrayó que el acuerdo busca fortalecer al equipo y al Estadio Banorte, con una visión de largo plazo enfocada en su afición y en el futuro del americanismo.

Esto ‘no cambia al América, lo fortalece’: El mensaje de Azcárraga a la afición

En su mensaje público, Azcárraga destacó que el equipo América “se explica con su gente” y con una historia construida en la cancha y en la tribuna, al tiempo que remarcó que la alianza con General Atlantic no altera la naturaleza del club ni su forma de competir.

El empresario afirmó que el acuerdo suma experiencia global y visión estratégica, pero mantiene intactos el liderazgo y la grandeza deportiva del América, con el objetivo de seguir fortaleciendo al equipo y su infraestructura rumbo a los próximos años.

“Este paso no cambia al América ni a su Estadio. Los impulsa. Es una promesa de seguir luchando por campeonatos, de seguir llenando el estadio de emoción, de seguir representando con orgullo a millones de americanistas en México y en el mundo”, escribió.

Como parte de la nueva estructura corporativa, Emilio Azcárraga Jean fungirá como presidente ejecutivo de Grupo Águilas, garantizando la continuidad del liderazgo y de la visión estratégica tanto del club como del estadio.

¿Cómo es el la alianza de Ollamani con General Atlantic?

La alianza estratégica se estructurará a través de una entidad de nueva creación denominada Grupo Águilas, que será propietaria del Club América, el Estadio Banorte y los terrenos adyacentes al inmueble.

Dentro del acuerdo, Ollamani conservará una participación de control del 51%, mientras que General Atlantic tendrá el 49%, manteniéndose la supervisión de la dirección y la visión estratégica de largo plazo bajo el control del grupo mexicano.

El acuerdo se basa en un valor empresa de 490 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales al cierre de la operación, incluidos conceptos relacionados con deuda neta y otros términos financieros.

Ollamani informó que los recursos obtenidos como parte de la transacción serán utilizados para distribuir valor a sus accionistas, conforme a la legislación aplicable y a las aprobaciones corporativas correspondientes.

Además, la alianza contempla la participación de Kraft Analytics Group (KAGR), del dueño de los Pats Robert Kraft, una firma especializada en análisis de datos y experiencia del aficionado, con el objetivo de fortalecer la vinculación del club con sus seguidores en México y Estados Unidos.

General Atlantic aportará su experiencia en el desarrollo de empresas de alto crecimiento, tras una trayectoria de inversiones relevantes en el mercado mexicano durante la última década. Desde su llegada a México en 2015, el grupo ha invertido cerca de 3 mil millones de dólares en 14 empresas mexicanas.

