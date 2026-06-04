Marjane Satrapi, autora de ‘Persépolis’, murió ‘de tristeza’ tras perder a su esposo

Marjane Satrapi alcanzó reconocimiento internacional con ‘Persépolis’, una autobiografía gráfica publicada en el año 2000, en la que relató su infancia en Irán durante la Revolución Islámica [Fotografía. AP, ⁠Reservoir Books ]

La directora de la película Madame Curiem, Marjane Satrapi, murió “de tristeza” a los 56 años, poco más de un año después del fallecimiento de su esposo, el productor y actor Mattias Ripa, considerado por sus personas más cercanas como el amor de su vida.

La artista francoiraní, mundialmente conocida por el cómic y la película ‘Persépolis’, falleció en París este jueves 4 de junio, afirmaron familiares y autoridades francesas.

“Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”, señalaron sus familiares en un comunicado.

La muerte de su esposo, ocurrida el 8 de abril de 2025, marcó un punto de quiebre en la vida de la autora, quien, de acuerdo con su entorno cercano, nunca logró recuperarse de la pérdida. Su amiga, la socióloga Azadeh Kian, explicó que Satrapi ya no era la misma tras ese suceso.

“Desde su muerte ya no era la misma. Había dejado de luchar y decía que quería irse”, afirmó.

De acuerdo con el testimonio de la socióloga, la creadora de ‘Persépolis’ “se estaba dejando morir desde la pérdida del amor de su vida”.

Marjane Satrapi El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentó el fallecimiento de Marjane Satrapi [Fotografía. EFE]

¿Cuál es el legado de Marjane Satrapi en el cine y el cómic?

Marjane Satrapi alcanzó reconocimiento internacional con ‘Persépolis’, una autobiografía gráfica publicada en el año 2000, en la que relató su infancia en Irán durante la Revolución Islámica y su posterior exilio.

La obra fue adaptada al cine en 2007, codirigida junto a Vincent Paronnaud, y obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, además de una nominación al Óscar.

La película también recibió el Premio César al Mejor Guion Adaptado en 2008, consolidando su impacto en el cine internacional. Además de ‘Persépolis’, fue autora de títulos como ‘Bordados’ y ‘Pollo con ciruelas’, este último también llevado al cine.

A lo largo de su carrera, Marjane Satrapi mantuvo una postura crítica frente al régimen iraní y defendió los derechos de las mujeres y las libertades civiles.

Incluso en sus últimos años, siguió con atención la represión contra la sociedad civil en su país natal y apoyó los movimientos a favor de la democracia. “Amaba enormemente a su país, aunque era muy crítica con el régimen”, explicó Kian.

En 2024, fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su defensa de los derechos humanos. Sin embargo, un año después rechazó la Legión de Honor francesa en protesta por lo que consideró una postura insuficiente de Francia frente a la represión en Irán.

Ese mismo año, la artista fue elegida miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes y también impulsó iniciativas para apoyar a estudiantes internacionales de cine.

Marjane Satrapi convirtió su historia personal en un relato universal sobre identidad, libertad y resistencia, lo que le valió reconocimiento global y homenajes tras su fallecimiento.

El presidente francés Emmanuel Macron lamentó la muerte de la autora y la describió como “una artista extraordinaria que transformó la infancia iraní en una fábula universal”, al rendirle homenaje tras su fallecimiento.

Con información de AP y EFE