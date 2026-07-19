Netanyahu minimiza amenaza de alcalde de Nueva York sobre arrestarlo: ‘Busca desvíar la atención’

El Gobierno de Israel acusó al alcalde neoyorquino Zohran Mamdani de intentar “desviar la atención” de sus errores políticos tras plantear la detención de Benjamín Netanyahu por las acusaciones en su contra.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en un comunicado a través de su oficina que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, busca “desviar la atención pública de sus errores” después de que el mandatario neoyorquino esté estudiando la posibilidad de ordenar su arresto si éste asiste a la Asamblea General de la ONU el próximo septiembre.

“Mamdani parece interesado en desviar la atención pública de sus errores y atacar al líder del Estado judío y la única democracia en Oriente Medio”, publicó la oficina del primer ministro israelí en X.

Y añadió que “Mamdani debería centrarse en reparar el daño que sus políticas han causado a Nueva York”.

El primer ministro israelí -quien busca la reelección en Israel- se había referido anteriormente a la amenaza de arresto del alcalde de Nueva York durante una reciente intervención radiofónica, afirmando que no le preocupaba, y acusó al alcalde de apoyar a Hamás, el grupo militante palestino que controla una parte significativa de Gaza.

Mamdani indicó ayer que está en una “conversación activa” con el Departamento Legal de la ciudad para determinar si cuenta con la autoridad para que el Departamento de Policía detenga a Netanyahu.

“Creo que el lugar del primer ministro Netanyahu está en La Haya”, dijo el alcalde de la Gran Manzana esta semana en ‘The Interview’, un programa de The New York Times, refiriéndose a la sede de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.

Mamdani, además, señaló que se trata de un “criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”.

“Es una opinión compartida por muchos, precisamente debido a las consecuencias de sus acciones a lo largo de estos últimos años”, añadió Mamdani, quien aclaró que actuarán conforme a lo que la ley permita en la ciudad de Nueva York y que no redactarán sus propias leyes para este fin.

Durante su campaña el año pasado, Mamdani declaró al mismo rotativo que ordenaría al Departamento de Policía arrestar a Netanyahu.