¿Quién es Diego Iacovone, chef de la Selección Argentina? El cocinero detrás del último asado del Mundial

Diego Iacovone llegó a la Asociación del Fútbol Argentino en 1999 y pensó que no se quedaría con el trabajo. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

Antes de que Argentina perdiera 1-0 contra España en el Mundial 2026, el equipo de Lionel Messi cumplió una de sus cábalas —un ritual para atraer la buena suerte— más importantes: comer un abundante asado juntos.

Un ritual que la Selección Argentina realiza antes de cada encuentro importante. Aunque en esta ocasión el asado no logró convertirse en el amuleto de la suerte que acompañó al equipo en otros partidos, el encuentro alrededor de la mesa quedará como uno de los recuerdos de su camino en el Mundial.

Tal como indica Diego Iacovone, el chef del equipo dirigido por Lionel Scaloni: “El asado tiene una cuestión que excede a la comida, es un ritual”. Él lo sabe mejor que nadie, pues ha acompañado a la Selección Argentina en victorias y derrotas a lo largo de 27 años.

Desde su llegada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se ha encargado de la alimentación de jugadores como Matías Almeyda y Diego Simeone. Incluso estuvo presente en Qatar 2022, cuando el equipo levantó la Copa del Mundo.

¿Cómo Diego Iacovone se convirtió en el chef de Argentina?

Antes de llegar a la AFA, Diego Iacovone comenzó su carrera en establecimientos de Buenos Aires e incluso trabajó una temporada en la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, de acuerdo con TyC Sports.

No obstante, cuando Marcelo Bielsa se convirtió en director técnico de Argentina comenzó a realizar cambios en la organización del equipo, entre ellos en la cocina, debido a que quería que los futbolistas tuvieran una mejor alimentación.

Para ello, inició la búsqueda de un nuevo chef que fuera mucho más joven para el equipo, según compartió Diego Iacovone en una entrevista con el programa de televisión argentino La Vuelta.

La vacante llegó a él de la forma más inesperada. Una de las personas que estaba dentro de la AFA le comentó a un familiar que buscaban un chef y él, a su vez, le transmitió la información a alguien más, hasta que la noticia llegó al papá de Diego.

El chef de la Selección de Argentina es experto en hacer los asados antes de los partidos del equipo. (Foto: Unsplash)

“Uno jugaba la pelota con mi viejo y le dice: ‘tengo un curriculum’. Al pibe no lo conozco”, comentó. El hombre accedió a que Iacovone se postulara y poco después lo llamaron para presentarse al proceso de selección.

El chef no estaba convencido de acudir: “Yo no quería ir, (pensé que) iban a decir este que se vaya y que iban a traer a alguien bien”, indicó. Sin embargo, se quedó con el puesto. Tras un periodo de prueba, se convirtió en el chef de la Selección Argentina.

El puesto lo ocupa desde 1999, cuando acompañó a los jugadores a la Copa América: “Hace 25 años que estoy, siento cariño y siento respeto”, comentó hace dos años en entrevista con el canal de YouTube de AFA Estudio.

¿Cómo es ser el chef de la Selección Argentina?

En la conversación con AFA Estudio, Diego compartió que siempre ha tenido una buena relación con los jugadores de Argentina a lo largo de los años: “Hay que ser medio boludo para pelearse con el cocinero. Pelearse no sirve para nada”, dijo.

En gran medida, quizás, porque siempre toma en cuenta las preferencias de todos. Incluso cuando acude a concentraciones fuera de su país o trabaja con otros jugadores, pregunta por los menús, los ingredientes que disfrutan más o cuáles no consumen.

“No es que voy diciendo ‘esto se hace así’. Me gusta ir como si estuviera en el colegio. Es la única manera de nutrirte. Entonces empezás a preguntar: ‘¿Qué condimento usas?, ¿cómo lo usas?, ¿qué hacen a la mañana?, ¿qué le ponen?’. Hay lugares donde hacen distintos menús”, comentó.

Y aunque Diego puede cocinar de todo, hay una preparación con la cual ‘hace magia’: los asados, una especialidad para los argentinos. La clave está en el tiempo que dedica a la preparación.

Iacovone sabe que no puede apresurar el tiempo de cocción: “Así se come un asado. ¿Cuándo se come? Cuando la carne lo diga”, comentó en la entrevista, donde detalló que sus asados llevan achuras, chorizo, provoleta y morcilla.

¿Cómo fue el último asado del Mundial 2026?

Previo al partido de Argentina contra España, el equipo de Lionel Messi disfrutó el último asado de su paso por el Mundial 2026. Una tradición que el conjunto realizó en diferentes ocasiones, como antes del encuentro contra Cabo Verde.

En un video compartido por Claudio Tapia, presidente de la AFA, se observa a los jugadores disfrutando de la carne que preparó Diego Iacovone, una tradición muy argentina que supuestamente les confiere suerte a los futbolistas.

Pero más allá de ello, el chef asegura que “Lo lindo es todo el entorno desde que arranca el fueguito”. Posiblemente, esta última convivencia sea la que se lleven en la mente los subcampeones del Mundial 2026.