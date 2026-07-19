‘Más mexicana y española que nunca’: Aficionados se olvidan de pleitos y ‘disculpas’ en fiesta del Mundial

Con Palacio Nacional como ‘testigo’, aficionados de ‘La Roja’ y miles de mexicanos celebraron el título que España ganó en el Mundial 2026. Nadie hubiera dicho que, durante años, los gobiernos de ambos países mantenían una relación tensa por una disculpa histórica jamás concedida.

Con la Copa del Mundo en sus manos, la comunidad ibérica extendió su festejo del Zócalo de la Ciudad de México a la fuente de la Cibeles, una ‘prima’ del fiestero Ángel de la Independencia, ubicada a escasas cuadras de la Glorieta de los Insurgentes.

Varios españoles que residen desde hace años en México se sienten como en casa y consideran que el fútbol demostró que los lazos entre ambos pueblos son mucho más fuertes que cualquier diferencia diplomática.

El conflicto político entre México y España se quedó lejos de la cancha

Jesús Fernández Fernández, originario de Murcia, reside desde hace más de cinco años en Tantuyuca, Veracruz. Durante la celebración de la final del Mundial en el Zócalo, consideró que México y España son “dos países hermanos”: “No hay que buscar hace 400 o 500 años. El pasado hay que dejarlo atrás y hay que vivir el presente”.

Jesús explicó que, desde su llegada a México, siempre encontró hospitalidad entre los mexicanos y confió en que el deporte fortalezca la amistad entre ambas naciones.

Sin embargo, Iñaki, de 71 años, ofreció una perspectiva distinta. El español, quien lleva 30 años viviendo en México, reconoció que la actual situación política sí tuvo consecuencias en su convivencia cotidiana: a raíz del conflicto diplomático, enfrentó comentarios ofensivos en su contra.

“Pienso que la retórica que se está manejando está incentivando un fuerte odio hacia los españoles. Yo lo he vivido aquí mismo, he recibido ofensas y agresiones (…) Me han dicho: ‘gachupines que se mueran, largo de aquí’”, comentó.

No obstante, Iñaki aclaró que esos episodios no modificaron el cariño que siente por México, pues lo que más admira del país es su cultura, sus tradiciones, su música, la comida y, especialmente, la calidez de los mexicanos.

El Zócalo de CDMX recibió el FIFA Fan Festival (Foto: Vladimir Fernández).

Luego de que España alcanzó el triunfo ante Argentina, una de las protagonistas de los festejos fue Andrea Fernández, española que llegó hace un año a la Ciudad de México por motivos de trabajo y que asegura sentirse plenamente integrada a la vida capitalina. Incluso bromeó al decir que ya es “chilanga”.

Durante la celebración del campeonato mundial, ella aseguró que nunca ha percibido un distanciamiento entre mexicanos y españoles, pese a las diferencias entre ambos gobiernos: “No existe, todos somos amigos. Todos somos hermanos y a la hora de la verdad todos somos personas y nos amamos entre nosotros”.

La española explicó que México la recibió “con los brazos abiertos” y aseguró sentirse agradecida con el país que hoy considera su segundo hogar. Incluso resumió sus sentimientos tras el título de España con una frase que provocó sonrisas entre los asistentes: “Hoy me siento más mexicana que nunca y más española que nunca”.

Aficionados españoles en el Zócalo (Foto: Vladimir Fernández).

¿Cómo comenzó el conflicto político entre México y España?

La tensión diplomática entre ambos países inició en marzo de 2019, cuando el Gobierno de México envió una carta al rey Felipe VI en la que solicitó que el Estado español ofreciera una disculpa pública por los abusos cometidos durante la Conquista.

El Gobierno español rechazó la petición y sostuvo que los acontecimientos ocurridos hace más de cinco siglos no podían juzgarse con criterios actuales. Desde entonces, el intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos se intensificó.

La relación atravesó nuevos episodios de tensión en 2022, cuando se planteó una “pausa” en las relaciones bilaterales. Años después, la controversia resurgió cuando la presidenta Claudia Sheinbaum decidió no invitar al rey Felipe VI a su toma de protesta al considerar que nunca respondió formalmente la carta.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambos países mostró señales de distensión. Como parte de ese proceso, el monarca español visitó México para presenciar en Guadalajara el partido entre España y Uruguay, donde fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La comunidad española celebró como en casa el campeonato mundial en el FIFA Fan Fest

Una vez terminado el partido, mexicanos y españoles festejaron el triunfo de 1-0 de la ‘Furia Roja’ sobre la Argentina de Lionel Messi y compañía. Desde los primeros instantes, varios aficionados españoles realizaron videollamadas con familiares y amigos para compartir la algarabía que se vivía en la plancha del Zócalo durante el FIFA Fan Fest.

Instantes después, los mexicanos iniciaron el tradicional “quiere volar, quiere volar”, uno de los cánticos más populares desde el inicio del Mundial 2026 en México.

Andrea se sumó a la celebración y vivió la adrenalina de ser cargada por los asistentes, mientras alcanzaba por unos segundos la inmensa bandera instalada en el primer cuadro de la Ciudad de México.

Aficionados en el Zócalo de la Ciudad de México (Foto: Vladimir Fernández).

Posteriormente, al grito de “España, España” o “Vamos a Cibeles”, los aficionados se tomaron fotos y videos para compartir su alegría por la conquista de su segundo campeonato mundial, con figuras como Lamine Yamal y Ferran Torres.

A lo largo del partido, los mexicanos apoyaron a la ‘Roja’ y opacaron los cánticos en favor de Lionel Messi conforme España generaba más ocasiones de gol sobre el arco de Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Mientras los gobiernos han protagonizado momentos de tensión política, en las calles, en los hogares y en celebraciones del FIFA Fan Fest, mexicanos y españoles continúan compartiendo una relación cercana, marcada por la convivencia, la admiración mutua y una historia que, más allá de las diferencias, sigue conectando a ambos pueblos.