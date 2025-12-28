Cuartos de final de College Football: Fecha, cruces, horarios, dónde ver y lo que debes saber

Así es como se jugarán los cuartos de final del Collage Football en sus playoffs (Fotoarte: El Financiero / Créditos: NCAA, Collage Football).

Mientras nos enfilamos a la parte final de la temporada regular de la NFL 2025 en camino al Super Bowl LX, el College Football retoma actividad con los cuartos de final del fútbol americano NCAA 2025, una fase clave en la ruta hacia el campeonato nacional.

De este modo, ocho equipos clasificados se enfrentan en cuatro partidos que definirán a los semifinalistas del nuevo formato del Playoff, que amplió el número de contendientes y modificó la dinámica de la postemporada.

Cuartos de final College Football Playoff NCAA 2025: equipos clasificados

A esta instancia se incorporan los cuatro equipos que avanzaron directamente a cuartos de final tras ganar su conferencia y quedar exentos en la primera ronda del Playoff. Estos sembrados llegan con descanso previo y con la ventaja de haber asegurado su lugar entre los ocho mejores de la temporada:

Indiana

Ohio State

Georgia

Texas Tech

A ellos se suman los cuatro equipos que superaron la primera ronda, tras imponerse en duelos de eliminación directa disputados en campus universitarios. Estos conjuntos llegan con ritmo competitivo, pero también con una mayor carga física:

Alabama remonta y avanza al Rose Bowl

En la primera ronda del Playoff, Alabama se recuperó de un déficit de 17 puntos para vencer 34-24 a Oklahoma, resultado que le aseguró su lugar en cuartos de final. El mariscal Ty Simpson lanzó para 232 yardas y dos touchdowns, mientras que el novato Lotzier Brooks registró dos anotaciones aéreas tras no haber conseguido touchdowns en la temporada regular.

La remontada incluyó una devolución de intercepción de 50 yardas para touchdown por parte de Zabien Brown, jugada que empató el marcador antes del descanso. Tras el encuentro, Alabama avanzó para enfrentar al primer preclasificado Indiana el 1 de enero en Pasadena.

Miami se impone en duelo cerrado y cita a Ohio State

Miami, sembrado número 10, avanzó al Cotton Bowl tras vencer 10-3 a Texas A&M en un partido de baja anotación. El receptor novato Malachi Toney se redimió con una recepción de touchdown de 11 yardas en los minutos finales.

El corredor Mark Fletcher Jr. fue clave con un récord personal de 172 yardas terrestres, mientras que la defensiva de los Hurricanes selló el triunfo con una intercepción en la zona de anotación en la serie final de los Aggies.

Ole Miss supera a Tulane y va contra Georgia

Ole Miss no tuvo problemas para imponerse 41-10 a Tulane, en un encuentro marcado por la ausencia del entrenador Lane Kiffin. Trinidad Chambliss aportó dos touchdowns por tierra y uno más por pase, en el debut de Pete Golding como entrenador en jefe.

Tras el triunfo, los Rebels avanzaron al Sugar Bowl, donde enfrentarán a Georgia el 1 de enero.

Oregon avanza y se mide a Texas Tech

Oregon abrió su participación en el Playoff con una victoria 51-34 sobre James Madison. El quarterback Dante Moore lanzó cuatro pases de touchdown y corrió para una anotación más, guiando a los Ducks a su primer triunfo de postemporada desde 2014.

El resultado colocó a Oregon en los cuartos de final del Orange Bowl, donde se enfrentará a Texas Tech.

Calendario y horarios de los cuartos de final del Playoff NCAA

Los cuartos de final del College Football Playoff NCAA 2025 se disputan entre el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, repartidos en cuatro de los tazones más representativos del cierre de temporada del fútbol americano colegial.

El Rose Bowl, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol americano universitario, será sede del duelo entre Indiana y Alabama, luego de que el equipo de la SEC superara a Oklahoma en la primera ronda del Playoff.

En tanto, el Sugar Bowl enfrenta a Georgia y Ole Miss, dos programas con presencia recurrente en instancias decisivas del fútbol americano colegial.

¿Dónde ver los partidos del College Football Playoff y los Tazones NCAA?

La transmisión de los cuartos de final, las semifinales y el partido por el campeonato nacional del College Football Playoff NCAA 2025 estará disponible en vivo a través de ESPN. Además, los encuentros también podrán seguirse mediante Disney Plus con el plan Pemium.

¿Cuándo se juegan las semifinales del fútbol americano NCAA?

Una vez concluidos los cuartos de final, el College Football Playoff continuará con las semifinales, programadas para la segunda semana de enero y también disputadas en tazones de sede neutral.

Jueves 8 de enero | Fiesta Bowl : ganador del Cotton Bowl vs ganador del Sugar Bowl | 18:30 horas CDMX

| : ganador del vs ganador del | Viernes 9 de enero | Peach Bowl: ganador del Rose Bowl vs ganador del Orange Bowl | 18:30 horas CDMX

De estos encuentros saldrán los dos equipos que disputarán el partido por el campeonato nacional del fútbol americano colegial, que se disputará el lunes 19 de enero en el Hard Rock Stadium de Miami.