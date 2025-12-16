‘Canelo’ se queda sin revancha: Crawford se retira del boxeo a 3 meses de destronar al mexicano

El boxeador Terence Crawford anunció este martes su retiro del deporte profesional a los 38 años, con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates, tras haber sido campeón indiscutido en tres categorías distintas y, expresó, “sin nada más que demostrar”.

“Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro”, dijo en un vídeo difundido en redes sociales.

Su último combate, con el que cerró su récord inmaculado de 42-0, fue en septiembre de este año, frente al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al que derrotó por decisión unánime coronándose de manera indiscutida en la categoría del peso supermediano.

“Le he entregado a este deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo, cada pedazo de mi corazón. Y estoy en paz con lo que viene. Ha llegado el momento”, dijo Crawford.

Crawford cierra una carrera de 17 años con 18 títulos mundiales en cinco divisiones. El originario de Omaha (Nebraska) ha sido campeón indiscutido en el peso superligero, wélter y supermedio, además de acumular cinturones en ligero y superwélter. De las 42 victorias de Crawford, 31 han sido por nocaut.

El boxeador Terence Crawford ganó 18 títulos en 5 divisiones diferentes (Foto: AP).

La pelea con ‘Canelo’ Álvarez se consideró una auténtica proeza, ya que Crawford subió dos divisiones para enfrentarlo y destronarlo de sus cuatro cinturones.

Se estima que Crawford ha ganado más de 100 millones de dólares sobre el ring.

“Todo boxeador sabe que le llega este momento. Lo único que no sabemos es cuándo”, afirmó en el vídeo de despedida.

“He pasado mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dinero ni portadas, sino una sensación: esa que tienes cuando el mundo duda de ti, pero sigues ahí, sigues peleando y sigues demostrando que todos están equivocados. Este deporte me lo dio todo”, dijo.

“Peleé por mi familia, peleé por mi ciudad. Peleé por el chico que fui, ese que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes, y lo hice siempre a mi manera”, añadió Crawford.

Tras ganarle al ‘Canelo’, Crawford fue depojado por el CMB de su título como campeón mundial por adeudo. Poco después de su pelea con ‘Canelo’, ya había anticipado un posible retiro.

“Todavía está en el aire. Podría ser mi última pelea”, dijo en entrevista con Ariel Helwani aunque con muy pocas palabras al respecto.

Apenas unos días atrás, el entrenador Eddy Reynoso había asegurado que la prioridad de ‘Canelo’ era la revancha contra Crawford en septiembre de 2026.

Crawford, el boxeador que sobrevivió a una bala en la cabeza y cambió su vida

Terence Crawford creció en un entorno marcado por la violencia doméstica y la ausencia paterna. Desde niño vivió episodios de maltrato físico por parte de su madre, lo que influyó en su carácter y en la búsqueda temprana de una vía de escape.

A los siete años comenzó a practicar boxeo, deporte que se convirtió en una herramienta de disciplina y estabilidad en medio de un contexto adverso.

Debutó como boxeador profesional en 2008 y, ese mismo año, su vida estuvo cerca de terminar fuera del ring. Tras asistir a un juego clandestino de dados, fue atacado a tiros mientras contaba dinero dentro de su automóvil.

Una bala impactó su cabeza sin perforar el cráneo; pese a la gravedad del ataque, logró conducir por su cuenta hasta un hospital y sobrevivió. El hecho representó un punto de quiebre en su vida personal y profesional.

Crawford anunció su retiro del boxeo a los 38 años (Fotoarte: El Financiero, Créditos: shutterstock, instagram: @tbudcrawford)

Después del atentado, Crawford se concentró de lleno en el boxeo y en su entorno familiar. Su carrera avanzó de manera sostenida hasta conquistar campeonatos mundiales en las divisiones ligero, superligero y wélter, y posteriormente lograría la proeza de tres campeonatos indiscutidos en categorías diferentes por lo que muchos ya lo consideran como uno de los mejores ‘libra por libra’ de la historia.